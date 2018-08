Theresa May începe marţi un turneu în Africa în contextul apropierii Brexit-ului

Theresa May va efectua în această săptămână un turneu în Africa, în prima sa deplasare pe acest continent ca prim-ministru al Marii Britanii, urmând să se oprească în Africa de Sud, Nigeria şi Kenya, în contextul apropierii Brexit-ului, relatează dpa.



"Vizita vine într-un moment de schimbări majore în Africa, existând o oportunitate unică, în contextul în care Marea Britanie se îndreaptă spre Brexit, pentru ca o Mare Britanie cu adevărat globală să investească în şi să lucreze alături de naţiunile africane, cu beneficii reciproce", a precizat biroul său într-un comunicat.



Turneul va începe marţi cu o vizită la Cape Town, unde May se va întâlni cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa şi, dacă vremea o va permite, se va deplasa şi pe insula Robben, unde primul lider democrat al Africii de Sud, Nelson Mandela, a fost închis mai mulţi ani de către regimul de apartheid.



Ea se va deplasa apoi în Nigeria, unde se va întâlni cu preşedintele Muhammadu Buhari şi va discuta de asemenea şi cu victime ale sclaviei moderne.



În a treia etapă a turneului, în Kenya, ea se va întâlni cu preşedintele Uhuru Kenyatta şi cu militari britanici care antrenează soldaţi ce sunt fi trimişi să lupte împotriva grupului jihadist Al-Shabaab în Somalia.



May va deveni primul premier britanic care vizitează Kenya, fostă colonie britanică, în ultimii circa 30 de ani.



"În contextul în care ne pregătim pentru ieşirea din Mare Britanie, acum este momentul ca Marea Britanie să îşi aprofundeze şi să consolideze parteneriatele globale", a spus May, citată în comunicat.



"În această săptămână, sunt nerăbdătoare să discut despre ce putem face pentru ca împreună cu Africa să ajutăm la facilitarea investiţiilor şi a creării locurilor de muncă, precum şi să continuăm să lucrăm împreună pentru a menţine stabilitatea şi securitatea", a adăugat premierul britanic.AGERPRES