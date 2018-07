Theresa May le-a oferit soţii Trump un arbore geanealogic şi un parfum cu prilejul vizitei lor în Marea Britanie

Premierul britanic, Theresa May, şi soţul său, Philip, le-au dăruit preşedintelui SUA, Donald Trump, şi soţiei sale, Melania, un arbore genealogic şi un parfum cu prilejul vizitei lor în Marea Britanie, relatează vineri EFE.



Şefa guvernul britanic i-a dăruit preşedintelui american o tabelă ilustrată reprezentând ascendenţa scoţiană a lui Donald Trump, a cărui mamă, Mary Anne Macleod, s-a născut în Scoţia.



Pe tabelă sunt reprezentate trei generaţii ale familiei sale britanice, recreată cu ajutorul registrelor oficiale şi parohiale.



Arborele genealogic datează de la stră-străbunicul preşedintelui Trump, Kenneth Macleod, care s-a născut în arhipelagul scoţian Hebridele Exterioare, în 1776, în anul Declaraţiei de Independenţă a SUA.



Potrivit executivului britanic, acest cadou "subliniază legăturile profunde istorice pe care mulţi americani le au cu Marea Britanie". Trump este primul preşedinte al SUA în peste 100 de ani ai cărui strămoşi s-au născut în această ţară, potrivit Downing Street.



La rândul său, Prima Domnă a SUA, Melania Trump, a primit în dar un parfum realizat special pentru ea de J.Floris Ltd, având gravate pe sticluţă iniţialele 'MT' şi numele 'The First Lady'.



Parfumeria care a realizat colonia personalizată este casa de parfumuri oficială a reginei a Elisabeta a II-a, iar produsele acesteia au fost folosite şi de fostul premier britanic Winston Churchill, de actriţa Marilyn Monroe, sau de prinţesa Diana.AGERPRES