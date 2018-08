Theresa May: Marea Britanie vrea să devină principalul investitor occidental din Africa

Prime Minister Theresa May at the start of her meeting with the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani in Downing Street, London.

Premierul britanic Theresa May a afirmat marţi, în timpul unei vizite în Africa de Sud, că îşi doreşte ca Marea Britanie să devină cel mai mare investitor occidental în Africa pentru a compensa pierderile economice cauzate de Brexit, relatează AFP.



"Pot să anunţ astăzi o nouă ambiţie. Până în 2022, vreau ca Marea Britanie să devină primul investitor dintre ţările G7 în Africa", a declarat May într-un discurs susţinut în Cape Town (sud-vest).



Din G7 fac parte cele mai mari economiei ale lumii, cu excepţia Chinei.



"Îmi doresc economii africane puternice cu care companiile britanice să poată face afaceri în mod liber şi echitabil", a insistat şefa guvernului britanic, în faţa unui auditoriu format din oameni de afaceri sud-africani şi britanici.



După decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, la referendumul din iunie 2016, Londra şi-a înmulţit contactele diplomatice pentru a pregăti acorduri comerciale care ar urma să le înlocuiască pe cele ale Bruxellesului.



"Provocările cu care se confruntă Africa trec dincolo de graniţele Africii", a spus May.



"Este în interesul întregii lumi să fie create locuri de muncă pentru a contracara cauzele şi simptomele extremismului şi instabilităţii, pentru a gestiona fluxurile migratorii şi pentru a încuraja o creştere corespunzătoare", a insistat ea.



"Dacă nu vom reuşi să o facem, consecinţele economice şi asupra mediului vor atinge rapid cele patru colţuri ale lumii noastre interconectate", a adăugat premierul britanic, precizând că "efectele umane vor de asemenea globale".



Theresa May a început în Africa de Sud primul său turneu african, în care va mai vizita de asemenea Nigeria şi Kenya.AGERPRES