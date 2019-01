Theresa May se teme de trădare

Şefa executivului de la Londra, Theresa May, a avertizat asupra „încălcării catastrofale şi de neiertat a democraţiei”, dacă parlamentarii britanici resping acordul privind Brexit-ul şi dacă Marea Britanie rămâne în UE, a informat, ieri, Press Association.

Cu doar două zile înaintea unui vot în Camera Comunelor asupra acordului privind retragerea din UE, premierul britanic a făcut apel la parlamentari „să facă ceea ce este bine pentru ţară” şi să-i sprijine controversatul plan de „divorţ” de blocul comunitar. May a apreciat că Marea Britanie riscă să părăsească UE fără un acord sau, dacă parlamentarii nu sunt dispuşi să-şi asume nesiguranţa pe care o presupune un Brexit fără acord, atunci Regatul Unit s-ar putea să nu mai părăsească deloc UE. În ceea ce a descris drept „cea mai mare şi cea mai importantă decizie pe care orice parlamentar al generaţiei noastre va fi nevoit s-o ia”, May a insistat că a sosit momentul ca oamenii politici „să se achite” de sarcinile lor în faţa poporului. „Voi, poporul britanic, aţi votat să ieşim din UE. Şi apoi, la alegerile generale din 2017, 80% dintre voi aţi votat pentru parlamentarii care au promis să respecte rezultatul referendumului. Ne-aţi transmis instrucţiunile voastre. Acum este rândul nostru să ne achităm (…) Deci, mesajul meu către parlament în acest sfârşit de săptămână este simplu: a sosit momentul să lăsăm jocurile şi să facem ceea ce este bine pentru ţara noastră”, a scris May într-un articol publicat în „Sunday Express”.

Predecesorul Theresei May, John Major, i-a cerut actualului premier să oprească Brexit, deoarece o ieșire fără acord ar fi „imorală”.

Theresa May adresează Parlamentului un apel disperat