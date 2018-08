Thomas Markle despre Meghan si Harry: Printesa Diana i-ar fi detestat!

In pofida tensiunilor din relatiile cu familia regala a Marii Britanii, tatal Ducesei de Sussex, Meghan, continua sa toarne gaz peste foc. Intr-un ultim interviu, el si-a criticat fiica si nu a uitat sa o mentioneze pe Printesa Diana.

"Ma doare faptul ca s-a rupt total de mine. De obicei, aveam numerele de telefon ale consilierilor ei personali de la Palat, sunam, comunicam. Dar dupa afirmatiile mele critice la adresa familiei regale, care mi-a schimbat copilul, mi-au taiat orice legatura", a spus Thomas Markle pentru Daily Mail.

In opinia lui, ultima picatura care a umplut paharul rabdarii lui Meghan au fost vorbele despre apropiata marire a familie regale. "Meghan s-a suparat, probabil, pe mine pentru ca am spus de copil. Dar in ultimii sase sau sapte ea ea singura recunostea cat de tare isi doreste o familie. Harry declara la fel. E normal. Dar imediat ce mi-au spus eu parerea, am devenit persona non grata", s-a plans tatal Ducesei de Sussex.

Apreciind drept nedrept acest comportament, el a estimat ca mama Printului Harry nu ar fi permis asa ceva. "Printesa Diana i-ar fi detestat daca ar fi vazut cum se poarta cu mine. Nu ma intereseaza daca Harry nu mai vorbeste niciodata cu mine", a afirmat Thomas Markle.