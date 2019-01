Toate opţiunile pentru Brexit rămân deschise după voturile în Parlamentul Regatului Unit

Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Theresa May, la numai o zi după ce s-a pronunţat clar împotriva premierului, prin votul privind acordul pentru Brexit. După rezultatul de miercuri seara din Camera Comunelor, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului May a declarat că nu exclude retragerea din Uniunea Europeană fără acord, iar ministrul muncii, Amber Rudd, a afirmat că nicio opţiune nu poate fi exclusă, nici măcar amânarea Brexit-ului, transmite Reuters.



Parlamentarii britanici au respins marţi acordul negociat de May cu 432 de voturi împotrivă şi doar 202 pentru, dar miercuri 325 dintre ei şi-au exprimat încrederea în guvern şi doar 306 au susţinut moţiunea de cenzură.



Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, de opoziţie, i-a cerut miercuri premierului să excludă posibilitatea ieşirii din UE fără acord. "Înainte de a fi posibile orice discuţii pozitive despre calea de urmat, guvernul trebuie să elimine clar, o dată pentru totdeauna, perspectiva catastrofei unui Brexit fără acord şi întreg haosul care s-ar produce astfel", a spus el, imediat după votul de miercuri.



Tot după vot, May a promis că va continua să acţioneze pentru punerea în practică a rezultatului referendumului din 2016, când 52% din electoratul britanic a votat pentru retragerea din UE. Ea le-a propus liderilor partidelor parlamentare întâlniri bilaterale, începând chiar de miercuri seara. Purtătorul ei de cuvânt a precizat că "vrem să plecăm cu un acord, dar ea (Theresa May) este hotărâtă să dea curs verdictului publicului britanic, adică să ieşim din UE pe 29 martie anul acesta". Întrebat de Corbyn dacă exclude opţiunea "fără acord", el a negat fără echivoc. AGERPRES