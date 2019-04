Tot mai mulţi părinţi din Germania îşi botează copiii cu numele personajelor din ''Game of Thrones''

Pasionaţi de celebrul serial ''Game of Thrones'', tot mai mulţi părinţi din Germania îşi botează copiii cu numele personajelor din film, cel mai popular prenume pentru nou-născuţi fiind cel inspirat de personajul Jon Snow, relatează dpa.

Astfel, din 2006, Jon a apărut de 365 de ori drept primul sau al doilea prenume ales de părinţii germani pentru copiii lor, potrivit cercetătorului amator Knud Bielefeld.

Un alt nume la modă inspirat din saga americană este Arya. Cel puţin 250 de fete au primit numele inspirat de personajul verişoarei lui Jon Snow, Arya Stark.

Numele Brandon (Stark) apare de 185 de ori în data de baze a lui Knud Bielefeld, în timp ce forma sa prescurtată, Bran, a fost găsită de 20 de ori.

Sansa (31), Dany (25), Daenerys (6) şi Tyrion (6) apar de asemenea în certificatele de naştere germane.

"Găsesc, de asemenea, interesant numele Khaleesi, care apare de 16 ori în baza mea de date", a spus Bielefeld. "Khaleesi în GoT nu este un nume, ci un titlu, însă bebeluşii sunt numiţi în continuare aşa", a mai spus el.

Pe de altă parte, multe nume din GoT se aseamănă cu nume germane sau britanice cunoscute şi, prin urmare, nu par prea exotice, a adăugat el.

Cu toate acestea, nu sunt destui Tyrion pentru a apărea în topul primelor zece cele mai populare nume germane. Prenumele Emma şi Ben se regăsesc în peste 10.000 de certificate de naştere din ultimii 13 ani în Germania.

AGERPRES