Traficul de arme ucide 45.000 de persoane în Africa

Traficul de arme ucide 45.000 de persoane în fiecare an în Africa şi alimentează conflictele regionale din vestul continentului, potrivit unui studiu realizat de centrul Small Arms Survey, referitor la perioada 2012-2017, relatează AFP.



'Pe întreg continentul african am înregistrat anual 140.000 de decese şi omucideri legate de conflictele armate, dintre care 45.000, sau o treime din decesele violente, fiind provocate de utilizarea armelor de foc', a declarat Matthias Nowak, cercetător al Small Arms Survey, un centru al Institutului de Studii Avansate şi Dezvoltare de la Geneva.



'Armele şi muniţiile deturnate sau furate din arsenalele naţionale insuficient securizate alimentează numeroase fluxuri ilicite de arme în Africa de Vest. De asemenea, traficanţii se aprovizionează din producţia artizanală de arme de foc şi punerea în circulaţie a armelor de calibru mic deţinute în mod ilegal', se arată în raport.



'Aceste arme traversează frontierele pentru a ajunge la diferiţi destinatari' pentru 'a satisface nevoile grupurilor extremiste violente, precum Al-Qaida în Magrebul Islamic (AQIM), Ansar Dine, Al Murabitun şi Boko Haram'.



Criza libiană, provocată de căderea lui Muhammar Gaddafi în 2011, joacă un rol important în traficul şi destabilizarea regiunii Sahel de la începutul deceniului.



'Scurgeri de arme din Libia către centrul Sahelului au contribuit enorm la traficul ilicit de arme', a afirmat Nowak.



'Criza din Libia a creat un flux de arme şi muniţii care a constituit un detonator al crizei începute în 2012 în Mali. Prăbuşirea regimului libian a creat un transfer destabilizant de arme către Africa de Vest', a mai spus el.



Într-un context marcat de porozitatea frontierelor şi prezenţa reţelelor criminale transnaţionale, a grupurilor teroriste şi a grupurilor armate, măsurile de combatere a traficului ilicit de arme şi a proliferării ilicite a armelor uşoare şi a armelor de calibru mic întâmpină numeroase obstacole.



'Lupta împotriva corupţiei este absolut esenţială pentru a combate acest flagel', a mai spus Nowak.



Germania a finanţat acest studiu pentru a oferi statelor sprijinul necesar pentru combaterea acestui flagel. 'Germania oferă, în fiecare an, 17 milioane de euro în lupta împotriva traficului de arme, o mare parte din această contribuţie financiară ajungând pe continent, în special în Africa de Vest', a explicat John Ole Reyels, responsabil cu acest dosar în Ministerul german al Afacerilor Externe.

AGERPRES