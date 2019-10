Tragedie feroviară. 65 de oameni au murit după ce o butelie de gaz pentru gătit a explodat într-un tren de pasageri

Cel puţin 65 de oameni au murit şi peste 40 au fost răniţi după ce un tren de pasageri a luat foc joi în Pakistan, informează dpa şi AFP.



Trenul a luat foc după ce o butelie de gaz ce era folosită de pasageri pentru gătit a explodat, a precizat un oficial al poliţiei pakistaneze, Ameer Taimur Khan.



Trenul circula pe ruta Karachi, sud, spre Lahore, est, potrivit ministrului pakistanez pentru căile ferate, Shaikh Rashid, care a anunţat că a fost declanşată o anchetă pentru a afla în ce mod butelia de gaz - care este interzisă în trenuri - a ajuns înăuntru.



Cel puţin trei vagoane au luat foc în urma exploziei, iar oamenii au început să sară din trenul în mers, a mai spus ministrul. Echipe de pompieri încearcă încă să stingă focul, iar numărul exact de victime va putea fi aflat după ce operaţiunile de salvare se vor încheia în totalitate, a subliniat el.



Mai mult de 40 de persoane au fost rănite şi erau în curs de evacuare spre spitalele din regiune, potrivit ministrului sănătăţii din provincia Pendjab, Yasmin Rashid. Conform declaraţiilor acesteia, trenul încă în flăcări se află în districtul Rahim Yar Khan din această provincie, în centrul Pakistanului.



Potrivit unui reprezentant al echipelor de salvare, Baqir Hussain, "numărul de victime ar putea creşte, pentru că mai sunt pasageri prinşi în interiorul vagoanelor în flăcări". AGERPRES

At least 65 people have died in a fire on a train in Pakistan after a gas canister being used to cook food exploded.



