Tragedie la o universitate din SUA. O studentă de 22 de ani a căzut dintr-un turn cu ceas

Tragedie la Universitatea Fordham din New York. O studentă de 22 de ani, Sydney Monfries, a murit după ce a urcat în turnul cu ceas al instituţiei şi a căzut de la aproape 15 metri înălţime. Potrivit presei americane, tânăra, care era de loc din Portland, statul Oregon, se urcase în turn pentru a avea o vedere mai bună a orizontului. Ea a urcat în turn la ora 3 dimineaţa împreună cu prietenul ei şi, potrivit The New York Post, tinerii tocmai postau o fotografie pe o reţea de socializare când a avut loc tragedia. Universitatea la care învăţa fata a precizat că tânăra urma să absolve cursurile peste câteva săptămâni.