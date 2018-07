Trump a ajuns sa se teama de Rusia!

Donald Trump considera ca, dintre toti presedintii SUA, el s-a comportat cel mai dur cu Rusia si de aceea crede ca Moscova va dori sa ajute Partidul democrat la alegerile intermediare din 2018.

"Sunt foarte ingrijorat ca Rusia va depuse o gramada de eforturi pentru a influenta apropiatele alegeri intermediare. Avand in vedere ca am fost cel mai dur dintre toti presedintii in relatia cu Rusia, vor incerca din toate puterile sa-i ajute pe democrati. Cu siguranta nu-l vor mai dori pe Trump", a scris Trump pe Twitter.

Dupa conferinta de presa sustinuta alaturi de omologul sau de la Kremlin, Vladimir Putin, dupa summitul de la Helsinki, unde Trump a declarat ca nu vede dovezi ale interventiei ruse in prezidentialele din 2016, mai multi democrati americani au catalogat comportamentul acestuia drept o manifestare de slabiciune, iar fostul director al CIA, John Brennan a vorbit despre tradare.