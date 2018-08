Trump a anuntat care a fost singura lui mare greseala

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca singura lui mare greseala din trecut a fost victoria in alegerile din 2016, pierdute, spre suprinderea celor care credeau in sansele candidatului democrat, fostul secretar de stat, Hillary Clinton.

"Singurul lucru gresit a fost victoria in alegeril. Problema este ca democratii au uitta sa-si desfasoare campania in numeroase state", a scrie Trump pe Twitter. Postarea a fost facuta in contextul dezbaterilor aprinse privind neregulile comise de el pe durata campaniei electorale.

Speculatiile s-au intensificat dupa ce, marti, fostul sef de campanie, Paul Manafort, a fost gasit vinovat de opt infractiuni, iar fostul avocat al republicanului, Michael Cohen a declarat ca, in 2016, Trump i-a cerut sa cumpere cu bani din fondurile de campanie tăcerea a două presupuse amante.In acest sens, Trump a afirmat ca sumele oferite nu reprezintă "nici măcar o infracţiune" la legile electorale.

Cohen a pledat vinovat pentru încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniilor electorale, deoarece le-a plătit pe actriţa porno Stormy Daniels şi pe Karen McDougal, fost fotomodel Playboy, pentru a evita "să aducă prejudicii" candidatului republican chiar înainte de alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016.

Aceste fonduri "nu proveneau de la echipa de campanie", a afirmat Trump, adăugând că nu a aflat "decât mai târziu" că aceste femei au fost plătite. Pe de altă parte, Casa Albă a dat asigurări că presedintele "nu este deloc îngrijorat" de ce le-ar putea spune fostul său avocat agenţilor procurorului special Robert Mueller însărcinat cu ancheta rusă. AGERPRES