Trump a fost înregistrat în timp ce ordona înlăturarea ambasadoarei SUA în Ucraina

Preşedintele american Donald Trump este auzit ordonând înlăturarea din post a ambasadoarei SUA în Ucraina, Marie Yovanovitch, într-o înregistrare video obţinută sâmbătă de agenţia Reuters.



Înregistrarea, pusă la dispoziţia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al avocatului lui Trump, Rudy Giuliani, începe cu liderul de la Casa Albă pozând pentru camere, apoi intrând într-o încăpere cu o masă pregătită pentru 15 persoane. Filmarea, datată aprilie 2018, durează 83 de minute şi în cea mai mare parte nu-i arată pe participanţii la discuţii, camera cu care a fost realizată fiind îndreptată spre tavan. Fragmente din discuţii au fost difuzate vineri de ABC News.



La jumătatea înregistrării, după ce unul dintre participanţi sugerează că ambasadoarea reprezintă o problemă, poate fi auzită vocea lui Trump spunând: "Scăpaţi de ea ! Mâine s-o daţi afară. Nu mă interesează. Mâine s-o daţi afară. Afară cu ea. OK ? Aşa să faceţi".



Casa Albă nu a răspuns momentan la solicitarea de comentarii a Reuters.



Vineri, Trump a admis pe Fox News că nu se numără printre "fanii" dnei Yovanovitch, pe care a rechemat-o în mai 2019, şi care acum este martoră în procedura de destituire a preşedintelui.



Democraţii, care în septembrie au reuşit să lanseze o procedură de impeachment împotriva preşedintelui, afirmă că asociaţi ai acestuia au petrecut aproape un an încercând să o schimbe pe ambasadoare, considerând-o un obstacol în calea eforturilor lor de a face presiuni asupra Ucrainei pentru a-l ancheta pe rivalul politic al lui Trump în alegerile prezidenţiale din acest an, Joe Biden - acuzaţie ce a şi stat la baza procedurii împotriva lui Donald Trump, aflată în prezent în faza de "proces" în Senat.

AGERPRES