Trump a sugerat Londrei să dea în judecată UE

Casa Albă pare să continue să bage fitile între Londra și Bruxelles. Într-o posibilă nouă încercare de a antagoniza relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, președintele american, Donald Trump, i-a spus premierului britanic, Theresa May, că ar trebui mai degrabă să dea în judecată UE decât să negocieze în privința Brexit. May susține însă că va continua tratativele cu blocul comunitar.

Într-o conferință de presă comună, șeful administrației americane declara, la sfârșitul săptămânii trecute, că i-a făcut o sugestie Theresei May, însă prim-ministrului britanic i s-a părut prea „brutală”. Întrebată, ieri, de către BBC despre ce a fost vorba în recomandarea respectivă, May a răspuns: „Mi-a spus că ar trebui să dau în judecată UE și nu să negociez”. Șefa executivului de la Londra pare să fi luat în glumă sugestia lui Trump și a afirmat imediat că va continua tratativele cu reprezentanții blocului comunitar, scrie BBC. Ea nu a uitat să atragă însă atenția asupra jocului dublu făcut de Trump. „În mod interesant, ceea ce președintele a spus la conferința de presă a fost «nu vă retrageți». Nu vă retrageți de la aceste negocieri, deoarece atunci vă veți bloca. Așa încât, vreau să rămânem să negociem cea mai bună înțelegere pentru Marea Britanie”, a precizat May. Premierul britanic și-a apărat apoi planul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, proiectul - contestat atât de colegii de partid, cât şi de Trump - conţinând prevederi în materie de imigraţie şi relaţii comerciale, precum şi disponibilitatea achitării unor restanţe de 44 de miliarde de euro. May i-a avertizat pe membrii Partidului Conservator, pe care îl conduce, că s-ar putea să nu mai aibă loc niciun Brexit, dacă ei îi resping planul de ieşire din UE. Detalii privind planul premierului au fost publicate săptămâna trecută, reieșind că May susține legături apropiate cu UE în materie de comerț și bunuri, dar nu și în domeniul serviciilor. Documentul de 98 de pagini, intitulat „Viitoarea relaţie între Marea Britanie şi Uniunea Europeană”, prezintă poziţia Cabinetului May înaintea noilor sesiuni de negociere, programate la Bruxelles în toamnă. Înainte de apariția documentului în presă, ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, și șeful diplomației de la Londra, Boris Johnson, au demisionat în semn de protest față de acest plan, pe care îl consideră „o abatere periculoasă” de la „esența” votului dat în referendumul din 2016. Cele două demisii amenință poziția premierului și ar putea provoca alegeri anticipate în Regatul Unit.

Atitudine defensivă a Theresei May

Cu mai puţin de nouă luni înainte de eventuala plecare din UE, elitele politice şi de afaceri britanice sunt profund divizate asupra Brexit şi a viitoarelor relaţii cu Bruxellesul, iar May pare să asocieze ieşirea țării cu propria supravieţuire politică. La sfârșitul săptămânii trecute, May s-a străduit să explice în mass-media britanice că planul său va permite Londrei să încheie înțelegeri cu alte state și să pună capăt atât liberei circulații, cât și jurisdicției Curții Europene de Justiție. Lideri conservatori susțin însă că planul premierului este „o înțelegere proastă”, iar Trump a afirmat în ziarul „The Sun” că „inițiativa May” ar „ucide probabil” relațiile comerciale bilaterale. Câteva ore mai târziu, Trump a spus însă că un acord americano-britanic ar fi „perfect posibil”.

„Mesajul meu către ţară este simplu: trebuie să ne concentrăm pe obiectivul nostru. Dacă nu o facem, riscăm să nu mai fie niciun Brexit”. Theresa May