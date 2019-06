Trump acuză „The New York Times” de „trădare”

Șeful administrației de la Washington, Donald Trump, a acuzat prestigiosul cotidian „The New York Times” de comiterea unui „act virtual de trădare”, după ce ziarul american a publicat un articol în care dezvăluie că Statele Unite și-au intensificat atacurile digitale asupra rețelei electrice din Rusia. Trump este un inamic declarat al cotidianului, asupra căruia și-a vărsat furia în mai multe rânduri, considerându-l „dușmanul poporului”.

„Vă vine să credeţi că ratatul «The New York Times» tocmai a publicat un articol în care afirmă că Statele Unite cresc substanţial atacurile cibernetice asupra Rusiei? Acesta este un act virtual de trădare din partea unui ziar cândva mare, atât de disperat să găsească o poveste, orice poveste, chiar dacă este rea pentru țara noastră!”, a scris Trump, sâmbătă, pe Twitter. „În același timp, acest lucru este fals!”, a mai tunat Trump, calificând presa drept „coruptă” şi repetând acuzaţiile că jurnaliştii sunt „duşmani ai poporului”. De-a lungul timpului, „The New York Times” a publicat o serie de anchete și dezvăluiri care l-au pus pe Trump într-o lumină defavorabilă. Într-un articol publicat sâmbătă, ziarul a informat că SUA și-au intensificat atacurile digitale asupra rețelei electrice din Rusia, într-un avertisment adresat președintelui Vladimir Putin și într-o demonstrație de forță asupra modului în care noile autorități însărcinate cu acțiunile cibernetice ale administrației americane utilizează instrumentele avute la dispoziție. Potrivit surselor oficiale anonime ale publicației, noua strategie agresivă americană pe frontul digital vine după luni de avertismente formulate de către Departamentul Securității Interne și de către FBI, care susțin că Rusia a plasat deja programe virusate ce ar putea sabota centralele electrice, conductele de gaz și de petrol și rezervele de apă americane, într-un eventual conflict major cu SUA. Această abordare riscă să escaladeze însă semnificativ Războiul Rece în domeniul cibernetic, purtat zilnic între Washington și Moscova, remarcă, pe de altă parte, „The New York Times”. Administrația de la Washington a refuzat să descrie acțiunile specifice din cadrul noii strategii, în condițiile în care autoritățile însărcinate cu această misiune au primit ordine speciale din partea Casei Albe și a Congresului încă de anul trecut, în cadrul Centrului Cibernetic de Comandă al SUA, „brațul înarmat” al Pentagonului în operațiunile militare ofensive și defensive purtate pe frontul „online”.

Ofensivă „online” a SUA

Cu toate acestea, consilierul prezidențial american pe probleme de securitate națională, John Bolton, unul dintre liderii aripii dure a administrației Trump, a anunțat cu câteva zile în urmă că SUA au abordat o nouă viziune, mult mai largă, asupra potențialelor ținte digitale din Rusia, pentru a transmite un avertisment Moscovei, suspectată de mult timp de numeroase atacuri informatice asupra obiectivelor strategice de pe teritoriul american. Potrivit surselor citate de „The New York Times”, SUA au plasat, la rândul lor, sonde de recunoaștere în sistemele de control ale rețelei electrice din Rusia, încă din 2012.

„Vrem să spunem Rusiei sau oricărei alte părți angajate în operațiuni cibernetice contra noastră că vor plăti un preț!”

John Bolton