Trump afirmă că are dreptul de a interveni într-un dosar judiciar

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări vineri, într-o postare pe Twitter, că are dreptul de a interveni într-un dosar judiciar, dar susţine că a decis să nu facă acest lucru până în prezent, relatează AFP.



O amplă polemică a luat naştere la Washington după revizuirea în scădere a recomandării de pedeapsă pentru Roger Stone, consultant politic apropiat de preşedintele american. Această decizie a căpătat o conotaţie specială, întrucât a intervenit după o postare pe Twitter a lui Donald Trump care denunţa "o situaţie foarte nedreaptă" şi o "eroare judiciară".



Joi, ministrul justiţiei, Bill Barr, a dat asigurări că respectivele comentarii prezidenţiale nu au avut niciun impact asupra deciziilor serviciilor sale şi a profitat de prilej pentru a face apel la Donald Trump să evite acest gen de tweet-uri care îi fac munca "imposibilă".



"Preşedintele nu mi-a cerut niciodată să intervin în vreun fel într-o afacere penală", a afirmat el, citat reluat într-o nouă postare matinală pe Twitter de Trump.



"Asta nu înseamnă că nu am, în calitate de preşedinte, dreptul de a face acest lucru. Îl am, dar până acum am decis să nu o fac", a adăugat Donald Trump.



Roger Stone, care l-a consiliat pe Donald Trump înainte şi în timpul campaniei sale, a fost găsit vinovat în luna noiembrie că a minţit Congresul şi a influenţat un martor în cadrul anchetei asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016.



Cei patru procurori însărcinaţi cu dosarul au propus iniţial între 7 şi 9 ani de închisoare pentru Stone, dar ministerul a solicitat o pedeapsă mai mică, în numele "intereselor justiţiei".



Pedeapsa lui Roger Stone urmează să fie anunţată pe 20 februarie de un judecător federal.

AGERPRES