Trump boicotează ancheta Congresului

Președintele Donald Trump a împins, marți, Statele Unite spre o criză constituțională, după ce consilierul său juridic a comunicat refuzul Casei Albe de a coopera în ancheta Congresului asupra procedurii de destituire a șefului administrației de la Washington. Printr-o scrisoare de opt pagini, avocatul președintelui a dat semnalul confruntării dintre legislativ și executiv, argumentând refuzul de a coopera pe motiv că investigaţiile democraţilor nu ar fi nici legitime, nici imparţiale.

„Din cauza faptului că ancheta dumneavoastră nu are nicio bază constituțională legitimă, nu prezintă nicio urmă de imparțialitate și nu asigură cele mai elementare norme de protecție, nu este de așteptat ca executivul să participe la investigații”, a precizat avocatul Pat Cipollone, în scrisoarea adresată liderilor democrați din Camera Reprezentanților. Mesajul echipei de apărători a liderului american a fost trimis după ce administrația Trump a blocat brusc apariția în fața comisiei de anchetă a Congresului a unui martor-cheie în scandalul „Ucraina”. Scrisoarea pare să pună mai degrabă accentul pe o ripostă politică decât pe un raționament structurat pe argumente legale, remarcă publicația „The Guardian”, care observă o nouă strategie a echipei prezidențiale de a contracara procedura de destituire, prin trageri de timp și contra-atacuri demagogice. Potrivit analiștilor politici, avocații lui Trump au început să-și perfecționeze abordarea, după două săptămâni în care răspunsurile oferite de Casa Albă au fost mai degrabă apatice și confuze. Ancheta a fost demarată, luna trecută, de lidera democraților din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, după ce un informator din serviciile secrete americane a divulgat faptul că, în luna iulie, Trump a exercitat presiuni asupra președintelui ucrainean pentru redeschiderea unei investigații de corupție, care îl are în centru pe rivalul său democrat, Joe Biden. De atunci, președintele și echipa sa de consilieri pun sub semnul întrebării legitimitatea anchetei. Oamenii liderului american contestă în special faptul că membrii Camerei Reprezentanților nu au votat în mod oficial deschiderea anchetei de destituire, încălcând astfel procedura utilizată în cazurile foștilor președinți, Richard Nixon și Bill Clinton.

„Tentativă ilegală de tăinuire”

Refuzul Casei Albe de a coopera cu Congresul este „o tentativă ilegală de a ascunde faptele”, a acuzat, marți, Nancy Pelosi. Poziția președintelui „este pur şi simplu o altă tentativă de a ascunde faptele în privința eforturilor neruşinate ale administraţiei Trump de a exercita presiuni asupra unor puteri străine, cu scopul de a intefera în alegerile din 2020”, a acuzat Pelosi, într-un comunicat. Lidera democraților a insistat asupra faptului că, indiferent dacă a fost exprimat sa nu un vot în privința demarării anchetei, Camera Reprezentanților își exercită dreptul constituțional de a controla activitatea executivului de la Washington. Deocamdată, investigația demarată de Camera Reprezentanților, dominată de democrați, se mișcă extrem de rapid. În momentul de față, comitetul de anchetă convoacă o serie de martori din cadrul administrației Trump, dar președintele poate bloca audierea acestora.

„Scrisoarea Casei Albe este doar ultima încercare de a ascunde trădarea democrației de către președinție și de a sublinia că președintele este deasupra legii!”

Nancy Pelosi, lidera democraților din Camera Reprezentanților