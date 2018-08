Trump boxează cu Merkel la muzeul figurilor de ceara din Berlin

Muzeul figurilor de ceară "Madame Tussauds" din Berlin a prezentat cea mai recentă atracţie, o reprezentare a preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care loveşte cu pumnul o imagine a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, lipită pe o minge de box.

Spre deosebire de figurile de ceară obişnuite, reprezentarea lui Trump de la muzeul din Berlin este de fapt un actor care poartă o mască din silicon modelată după chipul preşedintelui american miliardar şi dansează pe hit-ul Abba "Money, Money, Money".

Debutul relaţiei dintre cei doi lideri a fost unul rece, deşi Donald Trump a declarat luna trecută că a avut o "întâlnire grozavă" cu Angela Merkel în marginea summitului NATO.

Lui Trump i-au fost luate măsurile pentru Muzeul "Madame Tussauds" din New York, în 1997, pe vremea când era dezvoltator imobiliar.

Nouă persoane au lucrat mai bine de două luni pentru a realiza masca de silicon, dotată cu păr natural, a explicat purtătoarea de cuvânt a muzeului din Berlin, Nina Zerbe.

"Până la urmă, oamenii îl găsesc amuzant şi vor să facă poze cu el. Ei nu sunt dezgustaţi", a spus ea. "Cu un an în urmă, când am expus figura de ceară, am observat că nu este o persoană percepută în mod negativ sau căreia vizitatorii ar vrea să-i facă rău", a precizat Zerbe. AGERPRES