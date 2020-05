Trump, cu un picior afară din Casa Albă

Într-un moment în care numărul americanilor infectați se apropie de 1.400.000, iar cel al morților a depășit 82.500, COVID-19 îl lovește nimicitor pe Trump în sondaje, trimițându-l, în cădere liberă, la opt procente în spatele rivalului său democrat, în lupta pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. În timp ce liderul suprem vorbește despre triumful obținut în fața virusului din China, experții săi în virusologie își contrazic șeful, avertizând că pendemia este departe de a fi încheiată.

Confruntați cu un bilanț macabru al victimelor, tot mai mulți americani devin extrem de critici în privința modului neconvingător în care președintele lor a gestionat până acum coronacriza. Statele Unite se află de câteva săptămâni, la mare distanță, în fruntea listei țărilor devastate de pandemie, iar specialiștii vin cu previziuni sumbre pentru perioada următoare. Opoziția democrată, dar și voci din interiorul Partidului Republican reamintesc zilnic electoratului că, inițial, președintele lor a bagatelizat pericolul virusului provenit din China, după care a recomandat tratamente fanteziste, neconfirmate din punct de vedere științific. Nu în ultimul rând, Trump a contrazis în câteva rânduri experți în virusologie, forțând redeschiderea rapidă a economiei americane - principalul său atu în lupta pentru alegerile din noiembrie -, în pofida sfaturilor pentru o tranziție treptată, în paralel cu menținerea stării de carantină în anumite state. Ultimul episod din acest război surd cu propriii specialiști, din care președintele a ieșit mai mereu șifonat, s-a consumat marți, când somități americane din domeniul virusologiei au avertizat Comisia de Sănătate a Senatului că pandemia este departe de a fi controlată de autorități, după ce, cu numai o zi înainte, Trump susținuse triumfalist în fața națiunii: „Ne-am ridicat la înălțimea momentului și am învins!”. Cel mai reputat specialist american în boli infecțioase, Anthony S. Fauci, și directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Robert R. Redfield, i-au avertizat pe senatori în privința unor consecințe catastrofale, dacă țara își redeschide economia prea repede, precizând că SUA rămân deficitare în privința capacității de testare, precum și a abilității de identificare a celor care au intrat în contact cu persoanele infectate. „Dacă nu răspundem în mod adecvat, riscăm să asistăm la o reizbucnire a crizei în toamnă, deoarece, fără îndoială, infecțiiile vor exista în comunitate”, a spus Fauci, citat de „The New York Times”. Dacă statele americane își redeschid economiile prea repede, „există un risc real să declanșați o epidemie pe care nu veți mai putea să o controlați”, a continuat el. Acest al doilea val nu ar avea drept efect doar „moartea și suferința, ce altfel ar fi putut fi evitate, ci și zădărnicirea eforturilor de redresare economică”, a spus Fauci. El a mai avertizat că, aproape sigur, un vaccin contra virusului nu va fi disponibil până la începerea noului an de învățământ, iar epidemiile izbucnite între timp în alte părți ale globului vor lovi din nou SUA. Atât Fauci, cât și Redfield, care au fost împiedicați de Casa Albă să apară în fața Camerei Reprezentanților, controlată de democrați, au prezentat, astfel, un tablou foarte diferit de cel promovat de Trump, care insistă pentru ridicarea rapidă a carantinei și promite, în mai toate aparițiile sale publice, „tranziția spre măreție”.

Dezastru în sondaje

Un sondaj dat publicității marți de Reuters/Ipsos dezvăluie că 46% dintre votanții înregistrați optează pentru democratul Joe Biden în alegerile din noiembrie, iar 38% merg pe mâna lui Trump. Mai mult, americanii care nu sunt de acord cu modul în care Trump conduce țara în timpul pandemiei sunt cu 13% mai mulți decât cei care apreciază strategia președintelui. Deocamdată, pare să indice sondajul, Trump se află cu un picior afară din Casa Albă.

