Trump evocă "mari progrese" în negocierile comerciale americano-nipone

SUA şi Japonia au făcut "mari progrese" în negocierile în domeniul comerţului, dar ''esenţialul negocierilor'' va surveni după alegerile pentru Camera consilierilor (camera superioară a legislativului) programate pentru luna iulie în arhipelagul nipon, a scris preşedintele american Donald Trump într-un mesaj postat duminică pe Twitter, relatează AFP, dpa şi Kyodo.



"Am avansat mult în negocierile noastre privind comerţul cu Japonia. Agricultura şi carnea de vită sunt aspecte foarte importante. Esenţialul va aştepta până după alegerile japoneze din iulie şi mă aştept la cifre mari ", a scris Trump într-o aluzie la alegerile senatoriale din această vară.



Preşedintele american a început cu o partidă de golf cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe a doua zi a vizitei sale de patru zile în Japonia, oferindu-şi un moment de relaxare înainte de discuţii formale care ar urma să se concentreze asupra comerţului şi Coreei de Nord.



''Coreea de Nord a lansat câteva arme de calibru mic, care au deranjat pe unii în ţara mea şi pe alţii, dar nu pe mine", a spus Trump. "Am încredere în preşedintele Kim că îşi va respecta promisiunea în ceea ce mă priveşte", a adăugat el.



După golf, cei doi lideri urmau să asiste la finala turneului de sumo din Tokyo, iar Trump va înmâna câştigătorului "Cupa prezidenţială", care cântăreşte aproximativ 30 de kilograme şi are 1,4 metri înălţime.



Lucrurile serioase în materie de diplomaţie vor începe luni. Preşedintele american va fi primul lider străin care va fi primit de noul împărat Naruhito, care a urcat pe tronul Crizantemei la 1 mai, după abdicarea tatălui său Akihito. Alţi lideri vor trebui să aştepte festivităţile organizate în octombrie pentru a avea această onoare.



La Tokyo vor avea loc de asemenea discuţii privind negocierile comerciale în curs dintre Statele Unite, prima economie din lume, şi Japonia, cea de a treia, pentru a ajunge la un acord bilateral.



Trump a criticat în repetate rânduri Japonia pentru excedentul comercial cu SUA, iar sâmbătă ministrul nipon al revitalizării economice, Toshimitsu Motegi, a indicat că cele două ţări nu vor ajunge la un acord la întâlnirea prevăzută pentru luni între cei doi lideri.



"Poziţiile Japoniei şi SUA rămân diferite în acest moment şi vom lucra la apropierea lor", a declarat Motegi presei după o întâlnire la Tokyo cu reprezentantul SUA pentru comerţ, Robert Lighthizer.

