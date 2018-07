Trump greseste in privinta Rusiei!

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se inseala in privinta Rusiei, comenteaza cotidianul britanic Daily Telegraph intalnirea de luni, de la Helsinki, dintre liderul de la Casa Alba si colegul lui de la Kremlin, Vladimir Putin.

"Prietenia cu Rusia este un lucru bun, nu e ceva rau", a spus Trump. Si cine contesta lucrul acesta? De altfel, Churchill spunea ca orice negociere e mai buna decat un razboi. Vrem ca liderii lumii, in special cei care detin 90% din arsenalul nuclear mondial, sa se cunoasca si sa se inteleaga.

La conferinta de presa, Trump a declarat ca se bazeaza pe traditia presedintilor americani, care au preferat o diplomatie indrazneata in defavoarea conflictelor si a dusmaniei. Occidentul se teme insa ca o dorinta exagerata de a deveni specialist in semnarea de acorduri internationale ar putea legitimiza politica agresvia promovata de Putin la nivel global.

La fel ca predecesorii lui, incepand cu Ivan cel Groaznic, Putin isi doreste cel mai mult sa fie tratat de la egal la egal. El crede ca misiunea lui consta in a reda Rusiei maretia de odinioara, o lozinca pe care Trump o intelege foarte bine, apreciaza Daily Telegraph.

Adevarul este ca Rusia isi pastreaza satutul de superputere gratie armelor ei nucleare si resurselor energetice de care dispune, nu pentru ca s-ar putea lauda cu o economie formidabila. Facandu-l partener egal, Trump i-a oferit lui Putin ceea ce acesta si-a dorit mereu - respect.

In pofida invaziei in Georgia, a anexarii Crimeei, a interventiei militare din Ucraina, a avionului doborat, a permanentelor ingerinte in politica tarilor europene si a SUA, in ciuda cazului de otravire de la Salisbury, Putin a obtinut restabilirea relatiilor in conditiile impuse de el.

The Guardian apreciaza, la randul sau, ca rezultatul final al intalnirii dintre Trump si Putin este sfarsitul unei ere inceputa in 1945. Inainte de a parasi, saptamana trecuta, Washingtonul, la summitul NATO, in timpul vizitei din Marea Britanie si la intrevederea cu Putin, Trump i-a uluit pe toti afirmand ca reuniunea de la Helsinki va fi cea mai usoara dintre toate cele trei activitati planificate.

Nu, nu a fost o afirmatie spontana. Este parte a unui plan mai vechi: mai intai se cearta cu NATO, apoi tulbura apele in Anglia pentru a lovi in UE, dupa care se ofera pacifist in tratativele cu presedintele Rusiei. Guardian crede ca strategia lui Trump striveste valorile inscrise in politica Occidentului dupa infrangrea lui Hitler, adica ruperea de sistemul de aliante postbelice si dorinta de raspandire a unor standarde comune.