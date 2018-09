Trump îi ia apărarea judecătorului Brett Kavanaugh în scandalul hărţuirilor sexuale

Acuzaţiile de agresiune sexuală la adresa judecătorului Brett Kavanaugh, nominalizat de Donald Trump la Curtea Supremă a SUA, sunt "total politice", a declarat luni la New York preşedintele american, relatează AFP.



"Este un bărbat perfect cu un trecut ireproşabil", "un om remarcabil", a declarat Trump în legătură cu magistratul conservator. "Tot ce iese brusc la iveală, în opinia mea, are motivaţie total politică", a menţionat preşedintele Trump, referindu-se la faptul că aceste acuzaţii au fost dezvăluite la trei decenii după faptele invocate.



Încă o femeie l-a acuzat de comportament sexual nepotrivit pe judecătorul Brett Kavanaugh, nominalizat de preşedintele Donald Trump la Curtea Supremă a SUA, a relatat duminică revista The New Yorker, citată de AFP.



Noua acuzaţie survine cu patru zile înainte de audierea în Senatul Statelor Unite a lui Christine Blasey Ford, prima femeie care a susţinut că a fost agresată sexual de Kavanaugh, la începutul anilor '80, pe vremea când ei erau colegi de liceu. Ea urmează să depună mărturie joi, când comisia judiciară a Senatului va afla oficial şi punctul de vedere al judecătorului.

