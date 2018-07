Trump insistă cu criticile la adresa Germaniei și spune că aceasta este prizoniera Rusiei

NATO Arrival US President Donald Trump Arrival US President Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump, după ce i-a şocat pe aliaţii săi cu afirmaţiile potrivit cărora Germania este ''prizoniera'' Rusiei, şi-a reluat vineri criticile la adresa Berlinului pentru că a încheiat cu Moscova un acord ''oribil'' privind conducta de gaz, relatează agenţia DPA.



''Din punctul meu de vedere, este o tragedie. Cred că este un lucru oribil ce s-a întâmplat'', a declarat Trump despre proiectul de gazoduct Nord Stream 2, care va aproviziona Germania cu gaze naturale ruseşti.



''Cum poţi să acţionezi pentru pace şi cum poţi să lucrezi cu tărie când cineva are o astfel de putere asupra ţării tale?'', s-a întrebat Trump, vorbind alături de premierul britanic Theresa May după ce cei doi au avut o întâlnire la Chequers, reşedinţa de vară a şefului guvernului Marii Britanii, situată în afara Londrei.



Trump a afirmat la summitul NATO de la Bruxelles, miercuri, că Germania este ''prizoniera'' Rusiei din cauza proiectului Nord Stream 2. Vineri, Trump şi-a reluat afirmaţia potrivit căreia Germania va depinde energetic în proporţie de 70% de Rusia.



Guvernul de la Berlin a respins deja această afirmaţie. Potrivit delegaţiei ţării la NATO, Germania se bazează în prezent pe Rusia pentru 23% din necesarul său de energie.



Aflându-se alături de Trump, Theresa May a avut o poziţie reţinută referitor la Nord Stream 2, spunând că Londra va discuta această chestiune la nivelul UE ''în timp ce continuă să stea la masa de discuţii a UE''.



Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană în 2019.AGERPRES