Trump: "Nu a existat nici un complot!"

La conferinta de presa care a incheiat intrevederea de aproape patru ore dintre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba a respins orice amestec al Moscovei in alegerile americane din 2016.

Nu a existat nici un complot, a lansat Donald Trump adresandu-se ziaristilor prezenti la Helsindki, gazda summitului.

La randul sau, presedintele Putin a precizat ca "am repetat ceea ce am spus de nenumarate ori, inclusiv la alte intrevederi cu preseditele : statul rus nu s-a amestecat niciodata in treburile interne ale Americii, inclusiv in procesul electoral".