Trump ordonă o anchetă a FBI asupra judecătorului Kavanaugh

Sub o presiune crescândă chiar în rândul taberei republicane, preşedintele american Donald Trump a ordonat vineri deschiderea unei anchete a FBI asupra candidatului său pentru Curtea Supremă, acuzat de agresiuni sexuale, amânând astfel votul foarte aşteptat din Senatul american privind confirmarea lui Brett Kavanaugh, scrie AFP.



Magistratul în cauză, care a făcut obiectul unei controverse intense în această săptămână, a indicat că acceptă să coopereze.



Această decizie vine după după o zi de încleştări şi evoluţii neaşteptate la Capitoliu în ce priveşte confirmarea judecătorului Kavanaugh, 53 de ani, şi lasă să planeze incertitudinea asupra ascensiunii acestuia la cea mai înaltă instanţă din SUA.



Democraţii cereau de mai multe zile o anchetă a FBI asupra acuzaţiilor lui Christine Blasey Ford, 51 de ani, care afirmă că Brett Kavanaugh a încercat să o violeze pe vremea când amândoi erau liceeni.



Mărturia sa în faţa senatorilor din Comisia Juridică i-a emoţionat pe mulţi americani, alţii fiind de partea judecătorului, într-o ţară profund polarizată, notează AFP. Brett Kavanaugh a negat categoric, în faţa aceloraşi senatori, toate acuzaţiile ce-l vizau.



"Am ordonat FBI să efectueze o anchetă suplimentară" asupra lui Kavanaugh, care nu va trebui să dureze mai mult de o săptămână, a declarat Trump într-un comunicat.



Cercetările vor fi "limitate la acuzaţiile credibile" la adresa judecătorului conservator, a anunţat Comisia Juridică din Senat.



În cele din urmă, un senator republican cheie pentru rezultatul votului, Jeff Flake, este cel care a reuşit să forţeze deschiderea unei anchete.



Beneficiind de o majoritate extrem de strânsă în Senat, 51 la 49, republicanii nu-şi pot permite să piardă decât un singur vot. Ori Jeff Flake, senator moderat şi foarte critic cu Donald Trump, a părut vineri după-amiaza să-şi condiţioneze votul final în favoarea lui Kavanaugh de desfăşurarea acestei anchete, observă AFP.



Anterior vineri, Kavanaugh a primit undă verde în Comisia Juridică, 11 senatori republicani votând în favoarea confirmării sale iar 10 democraţi s-au pronunţat împotrivă. Dar înainte de a vota "da", republicanul Jeff Flake a cerut deschiderea unei anchete.



Miza este crucială, apreciază AFP. Sub tirul mai multor acuzaţii de agresiune sexuală, dar perceput totodată ca profund ancorat la dreapta, Brett Kavanaugh ar putea înclina către latura conservatoare instanţa supremă, ai cărei judecători sunt numiţi pe viaţă.



Senatul are ultimul cuvânt asupra nominalizărilor preşedintelui pentru această instanţă - arbitru al celor mai spinoase probleme din societate, precum dreptul la avort, căsătoria homosexuală sau controlul armelor de foc.



Votul de vineri a avut loc la o zi după ce una din presupusele victime ale lui Kavanaugh, o profesoară universitară, a relatat versiunea sa despre cele întâmplate în urmă cu 36 de ani.



Audiată în Comisia juridică din Senatul american, Christine Blasey Ford, profesor universitar, 51 de ani, a afirmat că este 'absolut' sigură de identitatea celui care a agresat-o cu mulţi ani în urmă.



Ea îl acuză pe judecătorul Brett Kavanaugh şi pe unul dintre prietenii acestuia că ar fi încercat să o violeze la o petrecere între adolescenţi, în anii 1980. Femeia afirmă că tânărul Kavanaugh şi un prieten, 'complet beţi', au închis-o într-o cameră şi că viitorul judecător a împins-o pe un pat încercând să o dezbrace. Profitând de starea lor de ebrietate, ea a reuşit să fugă.



Judecătorul Brett Kavanaugh a denunţat joi o "ruşine naţională" în Senatul american, afirmând că nu îşi va retrage candidatura pentru Curtea Supremă, în pofida acuzaţiei de agresiune sexuală formulate de Christine Blasey Ford.



"Nimeni nu mă va face să mă retrag din acest proces", a declarat judecătorul Kavanaugh, cu vocea plină de furie, într-o declaraţie introductivă ofensivă la o oră după încheierea audierii, în aceeaşi sală, a femeii, cadru universitar, care l-a acuzat de aceste fapte, comise în 1982, atunci când el avea 17 ani şi ea 15 ani.



"Mă veţi învinge poate la votul final, dar nu mă veţi face niciodată să renunţ. Niciodată", a spus el în faţa celor 21 de senatori ai Comisiei juridice. "Sunt nevinovat", a adăugat el.



"Nu am agresat sexual niciodată pe cineva, nici la liceu, nici la universitate", a spus Brett Kavanaugh, 53 de ani, repetând că nicio acuzaţie de acest gen nu a fost formulată împotriva sa de-a lungul carierei sale de jurist şi judecător federal.



Preşedintele american, Donald Trump, şi-a reafirmat joi sprijinul pentru candidatul său la Curtea Supremă, Brett Kavanaugh, la finalul depoziţiilor dure în faţa Senatului ale celui din urmă şi uneia dintre femeile care îl acuză de agresiune sexuală în anii 1980, a relatat AFP.



"Judecătorul Kavanaugh a arătat Americii exact motivul pentru care l-am nominalizat. Mărturia sa a fost puternică, onestă şi captivantă", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă, imediat după ce judecătorul Kavanaugh şi-a încheiat depoziţia cu jurământul "în faţa lui Dumnezeu" că nu a comis niciodată nici cea mai mică agresiune şi că a spus adevărul.



"Strategia destructivă a democraţilor este o ruşine şi acest proces a fost o impostură totală (...) Senatul trebuie să voteze!", a adăugat preşedintele american.



Timp de mai multe săptămâni, Donald Trump a denunţat o "înşelătorie" pusă la cale de democraţi pentru a face să eşueze confirmarea candidatului său, lăudând un"gentleman", un "intelectual formidabil".



Miercuri însă, de la New York, unde participa la Adunarea Generală a ONU, el a lăsat pentru prima dată să planeze îndoiala, afirmând că ar putea renunţa la candidatul său şi să îi caute un înlocuitor în cazul în care Christine Blasey Ford va reuşi să îl convingă.

AGERPRES