Trump a ordonat personal arestarea spionilor rusi!

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a hotarat personal cand trebuie dezvaluite acuzatiile la adresa a 12 ofiteri ai Serviciului de spionaj militar al Rusiei (GRU) de complicitate la ingerinta in alegerile americane din 2016, sustine Bloomberg, citand surse.

Potrivit agentiei, viceministrul american al justitiei, Rod Rosenstein, i-a propus lui Trump sa decida daca respectivele invinuiri trebuie publicate inainte sau dupa summitul cu liderul rus, Vladimir Putin, desfasutat luni, la Helsinki. Trump a ales prima varianta, pentru a avea un avantaj in negocieri.

Prin urmare, cu trei zile inainte de intalnirea din capitala Finlandei, Departamentul american al justitiei a anuntat ca 12 ofiteri GRU sunt acuzati de complot cu scopul comiterii de infractiuni impotriva SUA. Concret, cei 12 au pus la cale un plan de compromitere a calculatoarelor cetatenilor si institutiilor americane implicate in procesul electoral, de sustragere de date personale, cu publicarea lor, pentru a influenta rezultatul scrutinului.

La conferinta comuna de presa cu Putin, Trump a declarat, raspunzand la o intrebare privind amestecul Rusiei in alegeri, ca are incredere in serviciile speciale ale SUA, dar are incredere si in Putin, care sustine ca in spatele acestei interventii nu s-a aflat Rusia. Vorbele lui Trump au starnit stupoare si furie la Washington, presedintele fiind acuzat, printre altele, de tradarea intereselor nationale.

Ulterior, Trump a revenit asupra afirmatiilor sale, precizant ca au fost interpretate gresit, pentru ca s-a omis un "nu", care a schimbat tot intelesul declaratiei.Mai precis, la Helsinki el a spus "ca nu vede nici un motiv pentru care Rusia nu s-ar afla in spatele ingerintei".