Trump prevestește săptămâna Apocalipsei COVID

Președintele Donald Trump i-a avertizat pe americani să se pregătească pentru „cea mai grea săptămână” de până acum a pandemiei de coronavirus, prevestind o creștere bruscă a numărului de morți. Cu peste 336.000 de persoane infectate cu COVID-19 și mai mult de 9.600 de morți, SUA au devenit cea mai contaminată dintre țările lumii, furnizând peste 25% din cazurile raportate la nivel mondial.

„Ne așteaptă, probabil, cea mai grea săptămână și vor fi, din păcate, o mulțime de morți”, a anunțat, pe un ton sumbru, șeful Casei Albe, într-o conferință de presă organizată în week-end. El a afirmat apoi că administrația sa va desfășura „un număr impresionant de militari, mii de soldați, personal medical și alți profesioniști” în toate statele americane în care virusul ucigaș face ravagii. Militarii vor primi „în curând” noile misiuni, a spus Trump. El a adăugat că peste „1.000 de membri ai personalului militar” sunt desfășurați în orașul New York, epicentrul pandemiei din SUA, acolo unde sunt raportate peste 63.100 de cazuri de infectare. La nivelul statului New York erau confirmate în total, la sfârșitul săptămânii trecute, peste 113.100 de cazuri, aproape la fel de multe ca numărul celor înregistrate pe întreg teritoriul Italiei. Numai sâmbătă, în statul New York, au fost consemnate 630 de decese provocate de COVID-19, un record care a ridicat numărul de morți la 3.565. Trump s-a referit apoi la Legea Producției de Apărare, măsură scoasă de la naftalină de pe vremea Războiului Coreean, care îi conferă președintelui puterea de a controla producția și aprovizionarea cu produse medicale americane, în vederea asigurării securității naționale. El s-a arătat „foarte dezamăgit” de 3M, o companie americană care produce măști, afirmând că aceasta „ar trebui să aibă grijă de țara noastră” și nu să vândă altor state. Trump a respins însă acuzațiile potrivit cărora SUA ar fi comis un act de „piraterie modernă”, redirecționând pentru propriul uz 200.000 de măști destinate Germaniei. Autoritățile de la Berlin anunțaseră că măștile produse de compania 3M pentru polițiștii germani au fost „confiscate” în Bangkok, arătând cu degetul spre Washington pentru operațiunea de „redirecționare” a echipamentului medical. Potrivit Legii Producției de Apărare, 3M nu mai are voie să exporte produse medicale.

Joc la două capete

În continuarea discursului său, Trump a trecut însă, din senin, la expresia sa favorită din timpul pandemiei și a precizat că „leacul nu trebuie să fie mai rău decât problema propriu-zisă”. El a sugerat o relaxare a măsurilor de distanțare socială în preajma sărbătorilor pascale, în pofida sfaturilor virusologilor americani. „Trebuie să ne redeschidem țara! Nu vrem să stăm așa luni de zile!”, a spus șeful Casei Albe, exprimându-și frustarea în legătură cu paralizarea economiei americane. De altfel, Trump și-a expus în repetate rânduri dorința de a scoate oamenii din case și a-i trimite la lucru. Aflat în plină cursă pentru Casa Albă, el și-a văzut platforma electorală distrusă în numai câteva zile, de un virus necunoscut, provenit din China. Trump își baza discursul de campanie tocmai pe crearea unei economii puternice în timpul primului său mandat. Acum,Trump este nevoit să-și schimbe strategia din mers și pare să fi apelat la un calcul cinic. El dă de înțeles că administrațiile locale nu sunt legate de decretele prezidențiale, iar guvernatorii au libertatea de a decide cum răspund la recomandările Casei Albe. Altfel spus, Trump lasă la latitudinea guvernatorilor eventuala menținere a restricțiilor, putând să dea vina ulterior pe administrațiile locale pentru pagubele provocate economiei americane.

