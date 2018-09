Trump respinge bilanţul oficial de 3.000 de morţi din Puerto Rico, după uraganul Maria

Preşedintele american Donald Trump a contestat joi bilanţul oficial de aproape 3.000 de morţi din teritoriul american Puerto Rico după trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmând că democraţii au "umflat" cifrele ca să-l submineze, relatează AFP.



"Nu au murit 3.000 de oameni în cele două uragane care au lovit Puerto Rico. Când am plecat eu de pe insulă, DUPĂ trecerea furtunii, erau între 6 şi 18 morţi", a transmis Trump pe Twitter. "Cu trecerea timpului, (acest număr) nu a crescut prea mult", a menţionat liderul de la Casa Albă.



"Şi după o îndelungată perioadă au început să anunţe cifre de-a dreptul foarte mari, cum ar fi 3.000. Este felul în care democraţii vor să-mi creeze o imagine cât mai proastă, în timp ce eu am reuşit să colectez miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Puerto Rico", a insistat Trump într-un al doilea mesaj.



"Dacă un om moare dintr-un motiv oarecare, să zicem de bătrâneţe, este adăugat pe listă. Greşită politică. Eu iubesc Puerto Rico", a mai adăugat preşedintele american.



La sfârşitul lui august, guvernatorul insulei, Ricardo Rossello, a indicat că a dispus "actualizarea bilanţului oficial la 2.975 de morţi", după primirea unui raport pe care l-a comandat cercetătorilor de la Universitatea George Washington, pentru a stabili un bilanţ realist, în faţa controversei legate de numărul victimelor. "Orice viitoare discuţie va trebui să aibă la bază acest raport", a declarat guvernatorul. Anterior, bilanţul oficial era de 64 de morţi.



Cercetătorii au estimat că din septembrie 2017 până în februarie 2018 mortalitatea pe insulă a crescut cu 22%, raportat la aceeaşi perioadă din anul precedent.



Un alt studiu independent, realizat de cercetători de la Harvard, care nu a fost comandat de guvernul portorican şi a fost publicat în mai, a ajuns la concluzia că este vorba de 4.600 de morţi în trei luni. Pornind de la un studiu pe teren, cercetătorii de la Universitatea Harvard au stabilit că rata mortalităţii în Puerto Rico, de-a lungul a trei luni după catastrofă, a crescut cu 62% în comparaţie cu rata normală, în principal din cauza faptului că numeroşi rezidenţi, rămaşi fără electricitate, apă curentă, servicii de telefonie sau transport, nu au mai avut acces la asistenţă medicală.



Uraganul Maria a lovit Puerto Rico la 20 septembrie anul trecut, un an record în ceea ce priveşte uraganele. Alimentarea cu energie electrică a fost sistată, drumurile au devenit impracticabile, iar haosul s-a instalat în cea mai mare parte a insulei. Guvernul federal, care se ocupa cu prioritate, potrivit sarcinilor trasate de preşedintele Donald Trump, de Texas şi Louisiana, afectate de un alt uraganul, Harvey, în aceeaşi perioadă, a fost criticat pentru lentoarea reacţiilor.

