Trump, sfatuit sa verifice mingea daruita de Putin!

Senatorul republican Lindsey Graham i-a recomandat presedintelui Donald Trump sa verifice mingea oficiala a Cupei Mondiale de fotbal, daruita de Vladimir Putin, daca nu cumva au fost montate dispozitive de ascultare si inregistrare.

"Eu as verifica mingea de fotbal daca nu are ceva microfoane si niciodata nu as aduce-o la Casa Alba", a scrie senatorul Graham pe contul lui de Twitter.

Politicianul american s-a aratat, de asemenea, convins ca Trump nu a profitat de intalnirea cu Putin pentru a exercita presiuni asupra Rusiei.

"Presedintele Trump a pierdut sansa de a trage Rusia la raspundere pentru ingerinta ei in alegerile din 2016 si de a lansa un avertisment ferm in legatura cu urmarile unui amestec in viitoarele alegeri", a apreciat senatorul republican.

"Raspunsul lui Trump va fi interpretat de Rusia drept dovada de slabiciune si, intr-un final, va crea noi probleme", a continuat Graham, cerand convocarea de audieri in Congresul SUA "privind amploarea oricarei cooperari cu Rusia in Siria tinand cont de prezenta Iranului acolo".