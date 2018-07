Trump spune că "nu a cedat nimic" la întâlnirea cu Putin

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că "nu a cedat nimic" la întâlnirea de săptămâna trecută cu omologul său rus Vladimir Putin, dar a rămas evaziv în legătură cu detaliile controversatei lor discuţii de la Helsinki, relatează Reuters.



"Nu am cedat NIMIC. Pur şi simplu am discutat despre beneficiile viitoare pentru ambele ţări", a scris Trump pe Twitter.



După întrevederea de două ore care a avut loc la Helsinki, Donald Trump s-a aflat sub tirul criticilor în Statele Unite pentru declaraţiile sale considerate prea conciliante faţă de Vladimir Putin.AGERPRES