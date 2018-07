Trump: "ştirile false au luat-o razna" după summitul cu Putin

La intoarcerea acasa de la intalnirea cu Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump s-a confruntat cu un val de critici inclusiv din partea parlamentarilor republicani, astfel ca a pus totul pe seama a ceea ce el consideră o presă antagonistă.

Printre altele, Trump a subliniat, intr-o postare pe Twitter, că întrevedere de luni, cand nu a comentat negarea de către Putin a amestecului rus în alegerile americane, a fost "chiar mai bună" decât summitul NATO de săptămâna trecută, unde a trebuit sa tina piept aliaţilor SUA.

"Din nefericire, nu se transmite acest lucru, ştirile false au luat-o razna!", a scris el. Trump a primit marţi vizita unor membri ai Congresului, dar Casa Alba nu a divulgat amănunte privind agenda. Conferinţa de presă comună cu Putin a provocat furie în Congres, după ce Trump a subminat concluziile serviciilor speciale, sustinand că "ambele ţări" sunt de vină pentru relaţiile proaste dintre Washington şi Moscova.

Trump nu l-a contrazis pe Putin după ce acesta a negat public amestecul rus în alegerile prezidenţiale din 2016, atrăgându-şi critici atât din partea democraţilor din opoziţiei, cât şi, fapt neobişnuit, chiar din partea republicanilor din Congres. Preşedintele SUA a mai postat şi despre "o întâlnire grozavă cu NATO" săptămâna trecută.

"Au plătit cu 33 de miliarde de dolari în plus şi vor plăti sute de miliarde de dolari în plus pe viitor, numai datorită mie. NATO a fost slab, dar acum este din nou puternic (din păcate pentru Rusia). Media spune doar că am fost nepoliticos cu lideri, nu menţionează niciodată banii!", a regretat el.AGERPRES