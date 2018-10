VIDEO. Trump susține din nou agresiunea îndreptată împotriva jurnaliștilor

Donald Trump l-a lăudat pe membrul din Montana al Congresului, Greg Gianforte, pentru că a atacat un reporter de la The Guardian.

Trump a descris în termeni de laudă agresiunea fizică l-a care a fost supus jurnalistul Ben Jacobs, în mai 2017, când l-a întrebat pe Gianforte despre politica privind sănătatea, notează The Guardian. Președintele SUA a stârnit aplauze din partea susținătorilor săi. „Greg este deștept. Apropo, niciodată nu te lupta cu el. Niciodată.”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump marchează primul moment în care președintele SUA a lăudat în mod direct și deschis un act violent îndreptat împotriva unui jurnalist. Comentariile au venit în contextul în care Casa Albă se află sub presiune intensă după refuzul lui Trump de a condamna Arabia Saudită, în ciuda dovezilor tot mai clare că liderul țării, prințul Mohammed bin Salman, a ordonat decapitarea unui jurnalist critic la adresa regimului saudit, Jamal Khashoggi.

Cu câteva ore înainte de campania „Make America Great Again” din Missoula, Trump a afirmat că este de părere că jurnalistul Khashoggi este mort, dar nu a dorit să condamne direct regimul saudit pentru moartea acestuia.

„Am auzit că Greg a bătut un reporter. Aceea era ziua alegerilor sau puțin înainte și m-am gândit: Oh, e groazni! O să piardă alegerile. Apoi mi-am spus: Stai puțin, cunosc Montana destul de bine și asta chiar ar putea să-l ajute. Și chiar așa a fost.”, a mai spus Trump. „Greg este un tip grozav. Un tip dur”, au fot cuvintele cu care Trump și-a încheiat discursul despre agresiunea fizică.