Trupul unui bărbat a fost descoperit după ce a crescut un smochin din stomacul său

Un bărbat care a fost ucis în urmă cu peste 40 de ani a fost găsit, după ce seminţele de smochin din stomacul său au dus la apariţia unui copac. Smochinul este neobişnuit în zona în care a crescut, potrivit Mirror.

Ahmet Hergune a fost ucis în timpul unui conflict între ciprioţii turci şi ciprioţii greci. Timp de aproape patru decenii, rămăşiţele umane ale bărbatului au rămas nedescoperite.

Rămăşiţele au fost descoperite pentru că smochinul a crescut într-o zonă neobişnuită.

Bărbatul a fost dus într-o peşteră, unde a fost omorât cu dinamită şi lăsat acolo. În schimb, dinamita a făcut o gaură şi în tavanul peşterii, ceea ce a permis razelor de lumină să pătrundă, iar în timp acestea au ajutat copacul să crească.

“Trăiam atunci într-un sat cu 4.000 de locuitori, jumătate turci, jumătate greci. În 1974, au început problemele. Fratele meu, Ahmed, s-a alăturat Organizaţiei de Rezistenţă a Turcilor. În data de 10 iunie, grecii l-au capturat. Decenii întregi l-am căutat în zadar”, îşi aminteşte sora bărbatului, Munur Herguner, în vârstă de 87 de ani.

Nimeni nu a ştiut că locul de veci al bărbatului este marcat de un smochin. Copacul a fost găsit în 2011, de un cercetător căruia i s-a părut curios locul în care a crescut smochinul, într-o peşteră, într-o zonă montană.

În timp ce îşi desfăşura cercetarea săpând în jurul copacului, acesta a descoperit rămăşiţe umane şi a ridicat alarma. Poliţia s-a ocupat de restul săpăturilor şi au descoperit rămăşiţele bărbatului, dar şi rămăşiţe ale altor două persoane.

Testele ADN au confirmat identitatea lui Ahmed, cât şi faptul că acesta a mâncat smochine înainte de moarte.

