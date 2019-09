Twitter anunţă suspendarea a mii de conturi legate de guverne străine pentru dezinformare

Twitter a anunţat vineri că a suspendat mai multe mii de conturi legate de guverne străine şi acuzate de răspândirea de informaţii false pe reţeaua socială, informează AFP şi Reuters.



„În acord cu politica noastră privind manipularea pe platforma noastră, am suspendat permanent toate aceste conturi”, a anunţat Twitter, precizând că a suspendat 267 de conturi în Emiratele Arabe Unite (EAU) şi egiptene, 259 de conturi spaniole legate de Partidul Popular, 1.019 conturi ecuadoriene şi şase conturi saudite.



Acestea se adaugă celor peste 200.000 de conturi chineze, pe care reţeaua socială a anunţat deja că le-a suspendat în august.



Printre altele, Twitter i-a suspendat vineri contul fostului consilier al curţii regale Saud al-Qahtani, la aproape un an după ce a fost concediat pentru presupusul său rol în uciderea jurnalistului de la Washington Post, Jamal Khashoggi.



De asemenea, reţeaua socială a suspendat conturi legate de media de stat saudite şi altele din EAU şi Egipt, care amplificau toate mesaje pro-saudite, potrivit companiei.



Qahtani, un colaborator apropiat al prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, conducea centrul media al curţii regale, precum şi o „armată electronica” ce avea drept sarcină protejarea imaginii regatului şi atacarea online a celor percepuţi drept duşmani.



Potrivit Reuters, el dădea linia oficială a Arabiei Saudite în chestiuni precum disputa diplomatică cu Qatarul, securitatea şi drepturile omului.



Qahtani nu a mai postat pe Twitter de la 22 octombrie anul trecut, la puţin timp după ce a fost concediat, dar surse citate de Reuters declarau în ianuarie că el continua să exercite o influenţă importantă în spatele scenei.



Deşi procurorul saudit responsabil de caz a spus că Qahtani a participat la un plan pentru repatrierea lui Khashoggi, oficialii au refuzat să dezvăluie dacă el a fost arestat şi surse citate de Reuters au declarat că el nu a fost printre cei inculpaţi pentru crimă.



Twitter a refuzat să specifice motivul sau momentul ales pentru suspendarea lui Qahtani, precizând doar că a încălcat politicile companiei privind utilizarea platformei pentru manipulare.



De asemenea, Twitter a suspendat alte şase conturi legate de guvernul saudit care se prezentau drept organe media independente „în timp ce postau relatări favorabile guvernului saudit”.



În plus, 267 de conturi din EAU şi Egipt au fost suspendate întrucât erau angajate într-o „operaţiune de informaţii cu mai multe faţete” care vizau Qatarul şi Iranul, în timp ce promovau mesaje de susţinere pentru guvernul saudit.



Compania a precizat că aceste conturi erau gestionate de o companie privată numită DotDev, care se prezintă pe site-ul său drept „o companie pentru soluţii de software personalizate cu sediul în Abu Dhabi”. DotDev are o filială în Egipt cu sediul la Gizeh, în apropiere de Cairo.



Twitter a suspendat şi o reţea foarte amplă de 4.258 de conturi despre care susţine că opera exclusiv din EAU, utilizând nume false şi postând în principal despre Qatar şi Yemen. În acest caz, Twitter nu a identificat entitatea din spatele operaţiunii.



Acţiunile Twitter urmează după suspendarea de către Facebook a 350 de conturi false şi pagini care promovau propagandă saudită, prima dată când un mare gigant al tehnologiei a legat o astfel de activitate de guvernul saudit.



Facebook a precizat la acel moment că a suspendat şi ea o reţea separată de peste 350 de conturi legate de firme de marketing numite New Waves în Egipt şi Newave în EAU.



În ceea ce priveşte Spania, cele 259 de conturi false gestionate de Partidul Popular „produceau spam şi redistribuiau tweet-uri pentru a creşte mobilizarea”.



Cele 1.019 conturi din Ecuador erau legate de Alianza PAIS, coaliţia politică aflată la putere. Acestea „se concentrau pe probeleme legate de legi ecuadoriene privind libertatea de expresie, cenzura guvernamentală şi tehnologie”.

AGERPRES