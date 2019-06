Uciderea unei fetiţe de doi ani în urma unei dispute privind un împrumut şochează India

O fetiţă de doi ani şi jumătate a fost a fost ucisă cu brutalitate în nordul Indiei, în urma a unei dispute privind un împrumut neplătit, declanşând o undă de şoc în întreaga ţară, informează vineri dpa şi AFP.



Copilul a fost răpit din districtul Aligarh din statul Uttar Pradesh la data de 31 mai, iar corpul său a fost găsit într-o groapă de gunoi, aflată lângă casa sa, trei zile mai târziu, a indicat poliţia locală.



Poliţia examinează în prezent dacă fetiţa a fost torturată, după ce familia acesteia a susţinut că micuţa a fost strangulată şi i-au fost scoşi ochii, a informat agenţia de presă IANS.



Doi bărbaţi, ambii vecini, despre care se ştia că s-au certat cu bunicul victimei pe tema unui împrumut neplătit, au fost arestaţi marţi pentru uciderea fetiţei, a declarat şeful poliţiei din districtul menţionat, Akash Kulhary.



Unul dintre suspecţi a luat un împrumut de 50.000 de rupii (720 de dolari) de la bunicul fetei din care îi mai datora 10.000 de rupii, pe tema cărora acesta şi bunicul s-au certat, cu două zile înainte ca fetiţa să fie răpită, a informat postul de radio NDTV.



Familia victimei susţine că suspectul l-a ameninţat pe bunic cu răzbunarea pentru că a fost "umilit".



Poliţia a declarat că testele medicale au exclus până în prezent violul, însă vor fi efectuate şi alte examinări.



Având în vedere natura gravă a cazului, infracţiunea va fi investigată sub auspiciile Legii securităţii naţionale, o lege antiteroristă care permite detenţia suspecţilor care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale timp de un an.



Potrivit poliţistului Anand Kumar, o echipă specială de anchetă a fost creată pentru a accelera investigaţiile şi urmărirea penală, astfel ca făptaşii să se confrunte cu "pedeapsa maximă".



Deja cinci poliţişti au fost suspendaţi, fiind acuzaţi de neglijenţă şi de laxitate în tratarea acestui caz.



Brutalitatea crimei i-a şocat pe indieni, astfel că un un hashtag cu numele victimei a circulat în ultimele zile pe social media, făcând cazul cunoscut la nivel naţional vineri.



Circa 50.000 de tweet-uri în care oamenii îşi exprimau furia şi şocul cu privire la cele întâmplate au fost postate de joi, numeroase personalităţi, lideri politici, vedete sportive şi de la Bollywood exprimându-se vis-a-vis de acest caz pe social media, a raportat NDTV



Vineri, uciderea fetiţei devenise unul dintre subiectele cele mai comentate pe Twitter în India, mulţi utilizatori de internet cerând pedeapsa cu moartea pentru vinovaţi.



Acest incident are loc în contextul în care numărul cazurilor de violenţă asupra copiilor a crescut semnificativ în ultimii ani în această ţară, cu circa 100.000 de cazuri în 2016, de cinci ori mai mult faţă de un deceniu în urmă.



În 2016, circa 2.000 de copii au fost ucişi, 55.000 au fost răpiţi şi 13.000 agresaţi sexual în această ţară din Asia de Sud, potrivit statisticilor oficiale.AGERPRES