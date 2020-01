Tranzitul prin Ucraina a gazelor naturale rusești spre Turcia și Bulgaria a fost oprit

Tranzitul gazelor naturale prin Ucraina spre Turcia şi Bulgaria a fost oprit după lansarea gazoductului TurkStream, a declarat directorul general al operatorului reţelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy Makogon, transmite agenţia de presă Ukrinform.



"Pot să vă confirm că livrările spre Bulgaria şi Turcia prin Ucraina nu se mai derulează. Toate solicitările pe care le primim sunt pentru România şi Republica Moldova. Nu transportăm gaze naturale pentru clienţi din Turcia via gazoductul Trans-Balkan", a spus Serhiy Makogon. Acesta a adăugat că în prezent este posibil ca gazoductul Trans-Balkan să fie utilizat pentru livrări în sistem reverse. "Nu ştiu dacă există interes comercial pentru acest lucru, dar noi ca operator suntem gata să furnizăm această oportunitate", a spus Makogon.



Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi omologul său rus, Vladimir Putin, au inaugurat, miercuri, în mod oficial gazoductul TurkStream, care va alimenta anual Turcia şi Europa cu o cantitate de peste 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale ruseşti via Marea Neagră. Grupul rus Gazprom a început, încă din data de 1 ianuarie 2020, să livreze Bulgariei gaze naturale via TurkStream, înlocuind conducta Trans-Balkan care trece prin Ucraina şi România.



Săptămâna trecută, directorul general al Transgaz, Ion Sterian a declarat că gazele ruseşti nu mai trec prin România, pe ruta Isaccea-Negru Vodă, spre Bulgaria, după ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfârşitul anului trecut, însă importurile în România se desfăşoară normal. "Pe conducta T1, se importă în România atâta cât nominalizează furnizorii care au contracte de import. În schimb, pe firul T2, la 31 decembrie 2019 a expirat contractul (cu Gazprom - n.r.) şi suntem în proceduri de a scoate la licitaţie capacitatea de tranzit. Pe firul T3 avem contract cu Gazprom până la 31 decembrie 2023 şi noi încasăm banii fie că Gazprom livrează gaze, fie că nu", a spus Sterian.

