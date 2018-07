UE a demarat o anchetă asupra proiectului de fuziune între Alstom şi Siemens

Comisia Europeană, gardianul concurenţei în Europa, a demarat vineri o anchetă aprofundată asupra proiectului de fuziune între constructorii feroviari Alstom şi Siemens, informează AFP.



În luna martie a acestui an, gigantul german Siemens şi rivalul francez Alstom au semnat un acord privind fuzionarea activităţilor lor feroviare, creând un lider european care va putea concura cu firma chineză de stat CRRC şi cu grupul canadian Bombardier. Alstom produce trenurile de mare viteză TGV iar divizia de transport feroviar a Siemens produce garniturile de tren de mare viteză ICE.



Într-un comunicat de presă difuzat vineri, Executivul comunitar s-a declarat îngrijorat de faptul că această fuziune ar putea reduce concurenţa pentru furnizarea mai multor tipuri de trenuri şi sisteme de semnalizare. În consecinţă, Bruxelles-ul intenţionează să examineze dacă această tranzacţie "îi va lipsi pe operatorii feroviari europeni de posibilitatea de a alege în materie de furnizori şi produse inovative şi va conduce la o creştere de preţuri, care în cele din urmă va putea afecta milioane de europeni care utilizează zilnic transportul feroviar", a informat comisarul european pentru concurenţă, Margrethe Vestager.



Comisia a fixat data de 21 noiembrie drept termen limită până la care va decide dacă aprobă sau nu această fuziune. Executivul comunitar subliniază că demararea unei anchete aprofundate nu prejudiciază rezultatul investigaţiei.



Alstom are 32.800 de angajaţi pe plan global, în timp ce divizia de mobilitate a Siemens are 28.800 de angajaţi. Principalul obiectiv al alianţei este de a face faţă concurenţei în creştere din China. Vânzările lor combinate se ridică la 15,3 miliarde de euro (18 miliarde de dolari), iar profitul operaţional este estimat la 1,2 miliarde de euro. Firma chineză CRRC înregistrează venituri anuale de aproximativ 28 miliarde de dolari.



Alstom şi Siemens au o prezenţă importantă şi pe piaţa din România.