UE a sanctionat companiile care au construit podul din Crimeea

Uniunea Europeana a introdus pe lista neagra a sanctiunilor sase companii din Rusia care au participat la constructia podului din Crimeea, actiune care, in opinia Bruxelles-ului, "reprezinta un atentat la adresa integritatii teritoriale, a suveranitatii si independentei Ucrainei".

Comunicatul dat publicitatii in acest sens subliniaza, totodata, ca realizarea constructiei si darea ei in exploatare in cadrul unei ceremonii desfasurata in 15 mai, "au devenit pasi simbolici cheie" in demersurile Rusiei de a-si consolida constrolul asupra Peninsulei, de a o izola si mai mult de Ucraina.

Printre companiile sanctionate se numara Mostroi si Stroigazmontaj, ambele apartinand oligarhului rus Arkadie Rotenberg. De altfel, omul de afaceri este definit in documentul UE drept "o persoana care submineaza suveranitatea Ucrainei".