UE anunţă că nu va face compromisuri în privinţa pieţei unice în negocierile cu Londra

Liderii Uniunii Europene au convenit că aceasta nu îşi modifice poziţia faţă de regulile de acces la piaţa unică în negocierile pe care le poartă cu Marea Britanie cu privire la Brexit, a indicat joi, la Salzburg, şefa guvernului german, Angela Merkel, transmit dpa, Reuters şi AFP.



'Am convenit astăzi cu nu poate exista niciun compromis în privinţa pieţei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, într-o conferinţă de presă la finalul summitului european informal desfăşurat miercuri şi joi la Salzburg, în Austria.



Cancelarul a subliniat că Marea Britanie nu va putea face parte din piaţa unică după Brexit, dar a adăugat că 'este posibil să se vină cu moduri foarte creative' de a se ajunge la relaţii comerciale funcţionale şi apropiate cu această ţară.



Şefa guvernului german a mai afirmat că sunt necesare progrese substanţiale cu privire la Brexit până în octombrie, după ce liderii au discutat despre un posibil summit final cu privire la Brexit în noiembrie.



Potrivit Angelei Merkel, aşa-numitul 'plan Chequers' al prim-ministrului britanic Theresa May oferă o bună bază de negociere, însă mai sunt multe de făcut în privinţa relaţiilor comerciale viitoare ale Uniunii cu Marea Britanie.



'A fost clar astăzi că avem nevoie de progrese substanţiale până în octombrie şi că pe urmă ne propunem să finalizăm totul în noiembrie', a declarat cancelarul.



Potrivit unor diplomaţi, liderii au convenit să-şi lase libere agendele pentru un posibil summit final referitor la Brexit, la Bruxelles, în zilele de 17-18 noiembrie. Data la care Marea Britanie va ieşi oficial din UE este 29 martie 2029.



'Există un vast teren comun pe baza (planului) Chequers, mai ales în zona securităţii interne, a cooperării externe şi în alte domenii, dar mai sunt multe de făcut în ce priveşte modul în care vor arăta relaţiile comerciale viitoare', a spus Merkel.



La rândul său, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a apreciat că propunerea Theresei May privind cadrul cooperării economice viitoare post-Brexit 'nu va funcţiona, fie şi numai pentru că ar submina fundamentele pieţei interne'. 'Trebuie să fie clar că există subiecte asupra cărora nu suntem pregătiţi să facem compromisuri', a subliniat el.



Potrivit lui Tusk, UE va ţine un summit dedicat Brexit-ului pe 17-18 noiembrie doar dacă în octombrie vor fi pe masă soluţii pentru problema frontierei irlandeze şi relaţiile comerciale viitoare.



'Chestiunea irlandeză rămâne prioritatea noastră şi în această privinţă vom avea nevoie de mai mult decât de bunăvoinţă', a subliniat Tusk.



Poziţia comună a liderilor UE a fost confirmată şi de preşedintele francez Emmanuel Macron, care a declarat după summit că propunerile Londrei 'nu sunt acceptabile în stadiul actual' pe plan economic, întrucât 'nu respectă integritatea pieţei unice'.



'Ne aflăm astăzi la ora adevărului' în privinţa Brexit-ului şi 'săptămânile următoare trebuie folosite pentru a înregistra progrese', a subliniat Macron în faţa presei, precizând că aşteaptă 'noi propuneri britanice în octombrie'.

