UE consolidează normele privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi

Consiliul UE a adoptat vineri un regulament care impune norme mai stricte privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi în întreaga UE, pentru a limita punerea la dispoziţie a acestora pentru publicul larg şi pentru a asigura o raportare adecvată a tranzacţiilor suspecte de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, informează un comunicat de presă.



Precursorii de explozivi sunt substanţe chimice care pot fi utilizate în scopuri legitime, dar a căror utilizare ar putea fi deturnată şi pentru fabricarea ilicită de explozivi artizanali. Noile norme vor limita punerea la dispoziţie a precursorilor de explozivi pentru publicul larg şi vor asigura raportarea adecvata a tranzacţiilor suspecte de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, în special de către operatorii economici.



"Aceste noi norme introduc restricţii suplimentare pentru persoanele din rândul publicului larg în ceea ce priveşte accesul acestora la substanţe chimice care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali. Obiectivul acestora este prevenirea fabricării ilicite de explozivi, având în vedere evoluţia ameninţărilor reprezentate de terorism şi de alte activităţi infracţionale grave la adresa siguranţei publice", a declarat ministrul Economiei din România, Niculae Bădălau.



Regulamentul prevede două categorii distincte de precursori de explozivi: "restricţionaţi", care nu pot fi puşi la dispoziţie, introduşi, deţinuţi ori utilizaţi de persoane din rândul publicului larg şi "reglementaţi", pentru care tranzacţiile suspecte ar trebui raportate de către operatorii economici.



Sub rezerva condiţiilor prevăzute în regulament, statele membre îşi menţin posibilitatea de a institui sisteme de acordare de licenţe, care ar permite anumitor precursori de explozivi restricţionaţi să fie puşi în continuare la dispoziţia publicului larg, sub anumite niveluri de concentraţie. De asemenea, sub rezerva unui control efectuat de către Comisie, statele membre vor putea să aplice normele referitoare la precursorii de explozivi restricţionaţi în cazul substanţelor chimice care nu fac obiectul regulamentului.



Noile norme impun, de asemenea, o serie de obligaţii în materie de formare şi de sensibilizare privind: operatorii economici care desfăşoară activităţi de fabricare sau de vânzare de precursori de explozivi şi autorităţile naţionale de control.



Regulamentul mai trebuie să fie semnat şi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării.

AGERPRES