UE și UK au bătut palma pentru Brexit. Belfast-ul spune „NO!”

Cu numai câteva ore înaintea unei reuniuni importante a liderilor din blocul comunitar, echipele de negociatori ale Marii Britanii și Uniunii Europene au ajuns, ieri, la un acord în privința unei noi înțelegeri asupra Brexit, după tratative aprinse purtate în ultimele zile. Pentru ca textul acordului să intre în vigoare, acesta trebuie însă aprobat oficial de către blocul comunitar și, ulterior, ratificat atât de Parlamentul European, cât și de legislativul de la Londra.

Cu puțin timp înainte ca liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene să se reunească la Bruxelles într-un summit crucial, dominat de Brexit-ul prevăzut pentru 31 octombrie, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat pe Twitter: „Avem o înțelegere! Este echitabilă și echilibrată, atât pentru UE, cât și pentru Marea Britanie și, în același timp, este un testament al angajamentului nostru de a găsi soluții”. Apoi, într-o scrisoare separată, Juncker a recomandat liderilor UE să aprobe acest acord, adăugând că a sosit momentul finalizării „procesului de divorț” dintre Londra și Bruxelles pentru a trece în cel mai scurt timp la negocierile pentru stabilirea viitorului parteneriat dintre Marea Britanie și UE. „Am ajuns la o înțelegere cu guvernul britanic asupra unei ieșiri ordonate a Regatului Unit din Uniunea Europeană, precum și asupra cadrului pentru relația noastră viitoare”, a declarat, la rândul său, negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, citat de BBC. În cursul reuniunii de ieri, de la Bruxelles, liderii europeni au examinat textul propunerii de acord.

Nord-irlandezii spun „nu”

„Avem un nou acord excelent” în privința Brexit, a anunțat, de cealaltă parte, premierul britanic, Boris Johnson, cerându-le parlamentarilor de la Londra să ratifice proiectul de înțelegere în cadrul unei sesiuni speciale programate pentru sâmbătă. El a precizat că noul text prevede reluarea controlului, de câtre Regatul Unit, asupra legislației și politicilor comerciale britanice. Până în momentul de față, Parlamentul britanic a respins în trei rânduri textul unei înțelegeri între Regatul Unit și Uniunea Europeană, convenită de către europeni și fostul premier britanic, Theresa May. Din această perspectivă, Johnson nu are motive de bucurie. Imediat după anunțul său triumfal, liderii Partidului Unionist nord-irlandez (DUP), aliații guvernamentali ai premierului, au declarat că nu pot sprijini o astfel de înțelegere, din cauza prevederilor acesteia în privința frontierei irlandeze. „În opinia noastră, aceste propuneri nu sunt benefice pentru bunăstarea economică a Irlandei de Nord și, de asemenea, subminează integritatea Uniunii”, a precizat DUP, într-un comunicat. Potrivit unor surse citate de BBC, noua înțelegere prevede ca, din rațiuni de graniță și de taxe vamale, Irlanda de Nord să aibă un statut diferit față de restul Marii Britanii, lucru de neacceptat pentru unioniștii din DUP. Mai mult, rezistența în Parlament față de înțelegerea încheiată de Johnson se anunță extrem de mare, în condițiile în care și liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a afirmat că noul text „sună chiar mai rău” decât cel negociat de predecesoarea lui Johnson, Theresa May.

Compromis pe muchie de cuțit

Compromisul privind acordul Brexit, la care au ajuns, joi, UE şi Marea Britanie, prin modificarea protocolului asupra Irlandei şi teritoriului nord-irlandez, prevede că Irlanda de Nord va rămâne aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene, dar va face parte din spațiul vamal al Regatului Unit.

Nu vor exista controale vamale pe insula Irlanda, acestea urmând să fie efectuate în porturi. Pentru bunurile care trec din Marea Britanie în Irlanda de Nord ca destinaţie finală, nu se vor percepe taxe vamale ale UE. Nu se vor plăti astfel de taxe nici pentru bunurile transportate de călători peste frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord şi nici pentru încă o categorie de bunuri „destinate mai degrabă consumului imediat decât prelucrării ulterioare”, categorie ce urmează să fie definită mai precis de o comisie mixtă britanico-europeană, scrie Reuters. În plus, Irlanda de Nord va beneficia de viitoarele acorduri comerciale pe care le va încheia Londra. Dacă bunurile achiziţionate în baza acestor acorduri nu ajung în Irlanda sau în restul pieţei unice europene, asupra lor vor fi percepute numai taxe vamale britanice. Acordul mai prevede că, la patru ani după intrarea acestuia în vigoare, legislativul Irlandei de Nord va decide prin majoritate simplă dacă această regiune va rămâne aliniată normelor europene înscrise în document.

Spre deosebire de soluţia de „backstop” din precedentul acord, respins de parlamentul britanic, nu va fi nevoie ca noul protocolul să fie înlocuit de un acord ulterior între UE şi UK, concesie substanţială făcută de europeni.

„A sosit timpul să finalizăm procesul de ieșire și să trecem, cât mai repede, la negocierea viitorului parteneriat dintre UE și UK”.

Jean-Claude Juncker