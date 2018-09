UE vrea sa o salveze pe Theresa May de Boris Johnson!

Extrem de atenta la toate declaratiile facute de responsabilii europeni in legatura cu Brexit-ul, presa britanica analizeaza, marti, afirmatiile principalului negociator sef al UE in aceasta chestiune delicata, Michel Barnier, potrivit caruia in urmatoarele 6-8 saptamani este posibil sa se ajunga la un acord privind conditiile iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Fraza care, in interpretarea publicatiei The Independent, face parte dintr-o operatiune mai ampla, demarata de liderii UE si menita sa o salveze pe Theresa May, premierul britanic, in pericol sa fie inlaturata de Boris Johnson, fost ministru de externe, din functia de sef al Partidului Conservator la conferinta din octombrie a acestei formatiuni politice.

In opinia publicatiei, liderii UE realizeaza ca poate cel mai greu moment pentru seful guvernului britanic va fi in 2 octombrie, cand Johnson intentioneaza sa dezvaluie un raportul care, potrivit afirmatiilor sale, are puterea de a face "praf si pulbere" planul Brexit propus de May.

Interlocutori de la Bruxelles ai ziarului au aratat ca autoritatile europene inteleg presiunea exerciata asupra premierului May de eurosceptici si nu vor sa-i creeze probleme suplimentare. UE nu are de gand sa "treaca linia rosie", dar doreste sa actioneze in cadrul programului elaborat de guvernul May pentru iesirea Regatului Unit din UE.

Liderii UE se vor intalni, in cadrul unei reuniuni neformale, saptamana viitoare in Austria, unde Barnier va prezenta noile instructiuni pentru continuarea negocierilor cu Londra. Formal, aceste sugestii vor fi adoptate la summitul din octombrie. O intalnire la nivel inalt dedicata Brexit-ului a fost programata pentru 13 octombrie, unde ar trebui sa fie convenite toate detaliile.