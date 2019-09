Ultima fabrică de tutun din Franța se va închide

Ultima fabrică de procesare a tutunului din Franța se va închide peste câteva zile. France Tabac a fost înființată în urmă cu 34 de ani la Sarlat, în sud-vestul Franței, și se întinde pe zece hectare. Din 1985 asigură procesarea primară a frunzelor de tutun aduse din toată țara. După ce trece prin mai multe stadii, de la uscare și până la sortare, tutunul este apoi trimis pe piețele mondiale de țigarete.

În 2016, uzina a mai procesat doar 5.300 de tone de tutun pe an, departe de cele 20.000 de tone anual în deceniul trecut.



În luna august, directorul general al fabricii, Eric Tabanou a venit cu această veste, care a căzut ca un trăznet peste cei 200 de angajați ai companiei. Problemele au început în 2010, odată cu oprirea ajutoarelor europene. "Producţia s-a redus de la an la an iar anumite produse nu mai erau în concordanţă cu aşteptările pieţei. În paralel, sufeream de pe urma concurenţei exagerate a producătorilor de ţigarete care încercau să economisească fiecare cent", susţine acesta. El a criticat de asemenea politicile de sănătate publică din Franţa, unde 80% din preţul ţigaretelor îl constituie taxele.



Potrivit autorităţilor sanitare, numărul fumătorilor a scăzut cu un milion în Franţa în 2017. Pentru a reduce consumul, guvernul de la Paris şi-a propus să ajungă, în noiembrie 2020, la un preţ de 10 euro pentru un pachet cu 20 de ţigări.



France Tabac a semnat anul trecut un acord cu grupul german Alliance One International, pentru a procesa tutunul venit din străinătate. Însă parteneriatul, care îi garanta procesarea a 9.000 de tone de tutun anual, a fost întrerupt din cauza unei dispute comerciale, lăsând producătorii francezi într-o situaţie incertă. "Producţia franceză reprezintă mai puţin de 1% în Europa, este condamnată", spune Eric Tabanou.

