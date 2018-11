Un acord între Londra și UE, mai probabil în câteva săptămâni

Un acord între Londra şi Uniunea Europeană cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decât improbabil' în câteva săptămâni, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters.



''Cred că este mai probabil decât improbabil să încheiem un acord în câteva săptămâni, înainte de finalul anului. Dar multe lucruri pot merge prost'', a spus Varadkar într-o reuniune a Consiliului britanico-irlandez, structură interguvernamentală creată în conformitate cu Acordul din Vinerea Marea pentru a promova relaţii pozitive, pragmatice, între administraţiile din Irlanda, Irlanda de Nord, Scoţia, Ţara Galilor, Isle of Man, Jersey şi Guernsey.



La rândul său, ministrul britanic David Lidington şi-a exprimat vineri convingerea că un acord între guvernul britanic şi UE privind Brexit-ul va fi convenit în câteva săptămâni şi că va exista o majoritate parlamentară pentru ratificarea documentului.



''Sper că îl putem încheia în săptămânile care vin. Sper şi cred că ne putem asigura o majoritate în parlament pentru a ratifica acest acord'', a spus oficialul britanic.



Potrivit editorului politic adjunct al publicaţiei The Times, Sam Coates, acordul cu Uniunea Europeană privind retragerea din blocul comunitar va fi publicat marţi după ce în ziua anterioară cabinetul britanic va analiza înţelegerea.



Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se va întâlni marţi cu negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, în aceeaşi zi cu publicarea Acordului de Retragere complet şi cu conturarea declaraţiei politice, a afirmat jurnalistul britanic citat.



Miercuri, premierul britanic Theresa May va face o declaraţie în parlamentul de la Londra, iar un summit UE ar putea avea loc în perioada 23-25 noiembrie.



Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va părăsi blocul comunitar european la finalul lui martie 2019. Uniunea Europeană doreşte să nu fie creată o 'frontieră dură' între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât provincia Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europene.



Această variantă ar crea însă o divizare între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a ţării.



Dacă acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabileşte o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona şi de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotărăşte în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar şi secundar al Uniunii Europene va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va deveni în acel moment o ţară terţă.

AGERPRES