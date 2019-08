Spania: Un bărbat a filmat sub fustele a peste 550 de femei

Un columbian a fost arestat la Madrid sub acuzația că a filmat pe ascuns sub fustele a peste 550 de femei şi a postat o mare parte a înregistrărilor pe internet. Bărbatul are 53 de ani și a folosit un telefon mobil ascuns în rucsac pentru a realiza materialele. Acesta a încărcat 283 de videoclipuri pe site-urile pornografice, unde au strâns milioane de vizualizări.

Majoritatea victimelor au fost filmate în timp ce călătoreau cu metroul din capitala Spaniei. Unele erau minore. Bărbatul ar fi realizat aceste filmări zilnic, începând din vara anului trecut, când a postat primul videoclip. Acesta a mai acționat şi în supermarketuri, iar uneori a stat de vorbă cu victimele, pentru obţine fotografii mai clare.



Suspectul a fost prins în flagrant de poliție, în timp ce filma o femeie în metrou. În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia s-a găsit un laptop şi un hard-disk-uri cu sute de videoclipuri. Bărbatul acea chiar propriul site cu 3.519 de abonaţi. În Spania, faptele acestuia sunt considerate abuz sexual şi sunt pasibile de închisoare.

AGERPRES