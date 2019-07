Un bărbat care trebuia să devină primul african de culoare în spaţiu a murit într-un accident de motocicletă

Un sud-african care trebuia să devină primul african de culoare în spaţiu a murit în urma unui accident de motocicletă, conform unui anunţ făcut duminică de familia sa, citat de AFP.



Mandla Maseko, care lucra ca DJ cu jumătate de normă, a murit sâmbătă seară, la vârsta de 30 de ani, potrivit unei declaraţii a familiei, citată de mai multe media locale.



Supranumit ''Afronautul'', el a câştigat în 2013 dreptul de a efectua un zbor de 103 kilometri în spaţiu, la bordul navei spaţiale americane Lynx Mark.



Maseko a depăşit un milion de candidaţi din 75 de ţări şi a fost selectat, împreună cu alte 22 de persoane, pentru efectuarea unui voiaj de o oră în spaţiu.



Mandla Maseko a fost supus la numeroase teste de aptitudini fizice şi psihice în cadrul competiţiei organizate de AXE Apollo Space Academy, sponsorizată de compania anglo-olandeză Unilever şi de o companie specializată în turism spaţial, Space Expedition Corporation (SEC).



În cadrul antrenamentului, el a petrecut o săptămână la Centrul Spaţial Kennedy din Florida unde a trecut prin diverse teste, de la cădere liberă la zbor la bordul avioanelor de luptă şi rezistenţă la accelerare.



El ar fi trebuit să ajungă în spaţiu în 2015 după ce a câştigat concursul organizat de AXE Apollo Space Academy, însă acest lucru nu s-a materializat.

If the news of his death are true are true, may his soul rest in eternal peace.

Mandla Maseko's life is said to have been cut short after an accident last night. pic.twitter.com/AgrtKhCU4G