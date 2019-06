Un bebeluş rom din România, cel mai mic copil despărţit de familie la graniţa din SUA şi Mexic

Constantin, un bebeluş de numai 4 luni, pare a fi cel mai mic copil care a fost despărţit de părinţii săi, Florentina şi Vasile Mutu, un cuplu de romi săraci din România care trăia din cerşetorie şi care a încercat să intre ilegal în SUA, relatează cotidianul The New York Times.

Potrivit sursei citate, bebeluşul a petrecut 5 luni din primul său an de viaţă într-un orfelinat şi a fost cel mai mic dintre miile de copii care au fost separaţi de părinţii lor în baza politicii antiimigraţie a preşedintelui Donald Trump, numărul total al celor afectaţi de această nouă politică nefiind deocamdată cunoscut.

The New York Times scrie că nici până acum administraţia SUA nu a explicat familiei Mutu de ce le-a fost luat copilul, iar oficialităţi din Departamentul pentru Securitate Internă au refuzat să comenteze informaţiile din articol.

În februarie 2018, Constantin Mutu a fost separat de părinţii săi la graniţa de sud a SUA, pe când avea doar 4 luni. Asistenta care l-a luat în primire, Alma Acevedo, a verificat în baza de date a Autorităţii federale de Imigraţie şi Graniţe din SUA (ICE) şi a aflat că tatăl bebeluşului era deţinut într-un centru federal din Pearsall, Texas. Acevedo a reuşit să dea de mama copilului cu care a ţinut legătura săptămânal.

A durat luni de zile până când părinţii au putut să-l vadă din nou pe Constantin. Înainte de aceasta, tatăl său a fost trimis la evaluare psihiatrică într-un centru de detenţie a imigranţilor din Texas pentru că nu se mai oprea din plâns, iar mama bebeluşului a fost spitalizată cu hipertensiune provocată de stres. La două luni după reţinerea sa, un ofiţer de la serviciul de imigraţie a venit la Mutu cu o ofertă: dacă renunţa la cererea de azil în SUA, urma să fie deportat în România împreună cu bebeluşul Constantin. Bărbatul a acceptat şi, la începutul lui iunie 2018, a fost eliberat şi deportat fără copilul său în România.

Constantin a fost dat în îngrijire unei familii din clasa de mijloc din Michiganul rural, scrie The New York Times, fiind trimis în cele din urmă acasă pentru reîntregirea familiei, în iulie 2018, în urma unei hotărâri judecătoreşti. Avea deja 9 luni şi îşi petrecuse cea mai mare parte din viaţă în custodia guvernului SUA. Repatrierea a fost făcută după ce administraţia Trump a revenit asupra ordinelor privind politica separării familiilor, după un val de reacţii foarte critice din partea publicului. Acum, în vârstă de un an şi jumătate, bebeluşul încă nu este în stare să meargă singur şi să vorbească.

Potrivit The New York Times, familia Mutu vrea despăgubiri din partea Statelor Unite.

AGERPRES