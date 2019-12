Un britanic a trimis o scrisoare de dragoste femeii pe care o iubea, după care i-a dat cu o sticlă în cap

Un bărbat din Marea Britanie a trimis o poezie de dragoste scrisă de mână femeii pentru care făcuse o obsesie, după care i-a dat cu o sticlă în cap. Richard Brittain a fost închis în octombrie 2014 pentru că a atacat-o pe tânăra de 18 ani, Paige Rolland, după ce aceasta postase online o recenzie nefavorabilă la cartea publicată de acesta. Cei doi nu se întâlniseră niciodată, după cum relatează mirror.uk.

Însă autorul a făcut o fixație pentru tânără și a început să trimită poeme și mesage pe Facebook. Cu toate că victima și-a schimbat locuința, agresorul a aflat-o și după ce a ieșit din închisoare a călătorit 400 de mile, din Bedford până la magazinul Asda din localitatea Fife, unde lucra Paige Rolland pentru a o lovi pe aceasta cu o sticlă cu vin în cap.

Richard Brittain s-a folosit de rețeaua de socializare pentru a o urmări pe tânără și, după ce a executat jumătate din cele 30 de luni de închisoare, el a contactat-o din nou deși împotriva sa fusese emis un ordin de restricție. Acesta i-a trimis victimei o scrisoare acasă, în care susține că nimic nu este real „cu excepția iubirii lor” și că o va iubi pentru totdeauna. Brittain a încheiat scriind „Această pagină este sfâșiată pentru că suntem sfâșiați unul fără celălalt.”

Paige Rolland s-a mutat la o adresă secretă pentru a fi în siguranță și ia medicamente întrucât suferă de anxietate severă și a renunțat la universitate după ce a fost atacată. „Eu trăiesc cu frică în fiecare zi, că el mă va urmări din nou. Vreau ca oamenii să știe de ce este capabil acest om deși nimeni nu pare să-l oprească. Mi s-a oferit sprijin oficial la acea vreme, dar am terminat în terapie privată. Sistemul de justiție este orientat către făptuitor și nu către victimă. Nu se ține cont de nevoile pe termen lung ale victimei unui atac neprovocat. În mod evident, agresorului nu i-a fost teamă să se întoarcă la închisoare pentru că altfel nu ar fi parcurs un drum așa lung pentru a mă urmări la noua adresă. Închisoarea nu l-a schimbat și nu l-a reabilitat”, a spus tânăra.

Brittain, care a fost închis în 2015, i-a transmis lui Paige un mesaj privat pe Facebook. „Am visat la tine aseară. O să mă trimiți înapoi la închisoare ? Poate că am nevoie - mă plictisesc. Cum merg cursurile de asistent medical ? Am fost destul de surprins că au dezvăluit astfel de informații despre tine în instanță. Am fost tentat să iau un bilet de autobuz către Dundee și să vin să te vizitez, dar m-am gândit că ar putea părea ciudat. Avem vreo șansă să putem deveni prieteni, de fapt ? Ne-am putea păstra secretul comunicațiilor așa cum am făcut-o în visul de aseară ?”

El a implorat-o apoi să nu spună nimănui despre primul mesaj și a scris numeroase poezii bolnave despre ea pe blogul personal, care apoi a fost șters. Când tânăra, care are acum 23 de ani, a primit scrisoarea, a contactat Poliția din Scoția și i-a înmânat-o procurorului, care a deâcis însă să nu-l acuze pe agresor din cauza stării sănătății sale mintale, întrucât acesta se afla într-un spital psihiatric din Anglia.

Victima a spus că ar fi putut muri dacă agresorul ar fi lovit-o mai tare. În pofida brutalității atacului și a problemelor psihice cu care se confruntă, aceasta nu a primit compensație pentru vătămare deoarece nu a suferit probleme fizice pe termen lung. „Dar efectele mentale ? Viața mea s-a schimbat complet. Trebuiau să îmi iau diploma de moașă și nu am reușit. În schimb, în fiecare zi duc o luptă din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat. Trebuie să se acorde mai multă importanță sănătății mentale a victimelor infracțiunilor și să fie sprijinite oricât de mult au nevoie. Aș fi putut face față mult mai bine dacă nu ar fi continuat să mă urmărească după ce a ieșit din închisoare”, a explicat Paige.