Un britanic scoate la licitaţie obiecte de colecţie semnate de Pink Floyd, Eric Clapton şi Sting

Un bărbat din Aylesbury, Marea Britanie, scoate la licitaţie colecţia cu obiecte semnate de Pink Floyd, David Bowie, The Who, Eric Clapton şi Sting. Colecţia include o chitară Pink Floyd, plus fotografii, bilete şi afişe. Întreaga colecţie valorează între 15.000 - 20.000 de lire sterline.

De la o chitară semnată de toţi membri Pink Floyd, la fotografii semnate de David Bowie - așa arată colecţia de muzică a unui britanic este scoasă la licitaţie, conform mix96.co.uk.



Steve Thrift avea doar zece ani când a participat la primul său concert, în 1963, la trupa The Beatles. De atunci s-a îndrăgostit de muzică şi a început să strângă obiecte cu autograf, colecţia sa valorând în prezent 15.000 - 20.000 de lire sterline.

El a reuşit să intre în posesia obiectelor deoarece a lucrat ca bodyguard şi şofer pentru Eric Clapton, Bryan Ferry, şi Nick Mason.

În plus, Thrift a participat la nunta lui Sting şi la evenimentul Live Aid.

(sursa: Mediafax)