Un celebru prezentator și-a făcut de râs fiica pe Twitter din cauza camerei sale dezordonate

Prezentatorul BBC, Nicky Campbell, s-a săturat de dezastrul din camera fiicei sale și a postat o poză cu ea pe Twitter, spunând că l-a enervat foarte tare, conform Dailymail.

Starul radioului britanic, care are 140.000 de urmăritori pe Twitter, a certat-o pe adolescentă într-o postare însoțită de fotografiile haosului.

Bărbatul a spus: „Este complet inacceptabil. Ai aproape 19 ani și m-am săturat de asta. Nu-mi pasă că urma să cureți. Chiar m-ai enervat”.

În imagine se văd hainele dezordonate și machiajele întinse pe podeaua dormitorului. Însă, acest lucru a creat un efect de bumerang, oamenii spunându-i prezentatorului că a abuzat de poziția sa pentru a o face de râs online.

This is completely unacceptable. You are nearly 19 years old and I am bloody sick of it. I don’t care that you were going to tidy it up. It just really pisses me off. pic.twitter.com/1uWRT9xZqN